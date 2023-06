Homestead, importante expansión en los últimos años

En verdad, muchos que transitan por la carretera US-1, hacia o desde Los Cayos de Florida, hacen una parada en esta zona para visitar lugares de interés o saborear la abundante comida mexicana o cubana que ofrecen restaurantes y cafeterías.

Uno de los lugares más visitados es el célebre Coral Castle, o castillo de coral, que se encuentra a unos pasos de Homestead.

Esta es una misteriosa edificación de piedra, que fue creada por Edward Leedskalnin (1887-1951), utilizando sólo la fuerza de sus manos y unos conocimientos que no compartió.

Trabajando solo, Leedskalnin esculpió alrededor de 1.000.000 kilogramos de coral y construyó murallas, muebles y objetos propios de la edificación.

Quienes le conocieron dicen que construyó el castillo de pierda en espera de una mujer que amaba y llegaría a verle algún día.

La presencia del Parque Nacional Los Everglades es también un valor agregado para el turismo en la zona.

Este lugar natural protegido, que figura entre los 25 más visitados de la nación, es una reserva de humedales de 1,5 millones de acres que se extiende en el extremo sur del estado de Florida. A menudo comparado con un río de movimiento lento cubierto de hierba, los Everglades están formados por manglares costeros, pantanos de pasto aserrado y bosques de pinos que son el hogar de cientos de especies animales.

Entre la abundante vida silvestre de los Everglades se encuentran la tortuga laúd, la pantera de Florida y el manatí de las Indias Occidentales, en peligro de extinción.

Plantaciones

En zonas aledañas a Homestead se encuentra Redland, que es una amplia zona de plantaciones y cultivos que alimentan a buena parte de la población del sur de Florida.

Entre los lugares a visitar destacan las huertas de Krome Avenue, adonde puede ir recoger frutas y verduras, cuyo precio debe saldar por un precio muy inferior al que acostumbra a pagar en el mercado regular.

Sentado a la sombra, bajo un árbol que lo protege del sol, está Santiago, un hondureño que, según dice, lo mismo siembra fresas que recoge pimientos en las plantaciones. No gana más de ocho o 10 dólares la hora porque no puede exigir el pago mínimo de 12 dólares porque no tiene ‘papeles’.

“Me preocupa la nueva ley”, comentó. La nueva ley del estado de Florida que pide verificar estatus legal de trabajadores. “Me advirtieron”, señaló, “que podría quedarme sin trabajo”.

También cerca de Homestead está Cauley Square, que es una pequeña villa que fue establecida en torno a una estación de ferrocarril en 1903 y cuentas con viejas casas de madrea muy bien cuidadas, tiendas de regalos, galerías de arte y restaurantes.

Entre los locales comerciales destaca el restaurante Tea Room, que consta de una serie de salas decoradas a la vieja usanza, donde sirven té frío o caliente, sándwiches y ensaladas.

The Aviary Bird Shop tiene una gran variedad de loros, canarios, periquitos y otras aves. Con pájaros chillando y parloteando sea crea un ambiente que gusta mucho a los más pequeños.

The Latin Corner es una colorida choza amarilla, que está situada debajo de árboles, donde sirven café cubano, sándwiches y jugos de frutas en mesas al aire libre.