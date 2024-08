¿Qué votamos en Miami-Dade el 20 de agosto?

Exhortamos a todos los votantes a consultar su ficha personal, así como la boleta a votar, para conocer los detalles de su respectiva localidad, en este enlace oficial que proveemos aquí.

Alcaldía condal

Por el puesto de alcalde condal figuran Daniella Levine Cava, Manny Cid, Shlomo Danzinger, Carlos Garín, Alex Otaola, Miguel Quintero y Eddy Rojas.

Si ninguno de los aspirantes alcanza o supera el 50% de los votos más uno, los dos que logren mayor puntuación irán a segunda vuelta el 5 de noviembre.

Comisión condal

Mire su tarjeta de votante y conozca cual es el distrito condal que pertenece por su lugar de residencia. Si es el 3, 7 u 11, usted está llamado a votar por ese cargo público y debe seleccionar uno de los aspirantes.

Distrito condal 3: Marion K. Brown, Audrey M. Edmonson o Keon Hardemon.

Distrito condal 7: Cindy Lerner, Richard Praschnik o Raquel A. Regalado.

Distrito condal 11: Roberto J. Gonzalez, Bryan Paz-Hernández o Claudia Rainville.

Si ninguno de los aspirantes alcanza o supera el 50% de los votos más uno, los dos que logren mayor puntuación irán a segunda vuelta el 5 de noviembre.

Jueces

Juez del circuito 11, grupo 8: Jason Edward Bloch o Bonita Jones-Peabody.

Juez del circuito 11, grupo 29: Heloiza Correa o Cristobal David Padrón.

Juez condal, grupo 29: Christopher Benjamin, Scott Janowitz o Alina Salcines Restrepo

Juez condal, grupo 31: Rita María Baez o Christopher Green.

Junta Escolar

Conozca cual es el distrito escolar que pertenece por su lugar de residencia. Si es el 3, 7 u 9, usted está llamado a votar por ese cargo público y debe seleccionar uno de los aspirantes.

Distrito escolar 3: Joseph "Joe" Geller, Martin Karp, Brent W. Latham, Gustavo Ortega o Hayley Ross.

Distrito escolar 7: Mary Blanco, Javier "Javi" Pérez o Maxeme "Max" Tuchman.

Distrito escolar 9: Kimberly T. Beltran o Luisa Santos.

Expandir transporte público rápido

Para todos los votantes inscritos en Miami-Dade hay una pregunta importantísima sobre transporte público. El Condado vuelve a preguntar, de una manera u otra, si debe expandir los servicios de Metrorail, trenes de pasajeros y/o Metromover, y usted debe emitir su opinión con un sí o no.

¿Es necesario que el Condado de Miami-Dade expanda su sistema actual de transporte público rápido?

Estación condal de bomberos

Por tratarse de una inversión del Gobierno condal, todos los votantes inscritos en Miami-Dade deben contestar la siguiente pregunta.

¿Aprueba usted la construcción de una nueva estación de bomberos en Flamingo Park, ubicado en Miami Beach entre las calles 11 y 12, con el fin de mejorar los niveles de servicio y los tiempos de respuesta del Departamento de Bomberos en caso de emergencias en los vecindarios circundantes?

Ciudad de Miami

La Ciudad de Miami presenta dos preguntas en forma de referendo, que están relacionadas para crear un inspector general independiente con más poderes.

Referendo 1: ¿Deberán enmendarse las Secciones 4, 20, 36 y 48 de la Carta Constitucional de Miami para eliminar la Oficina del Auditor General Independiente y las referencias a la misma, de modo que la Oficina del Inspector General Independiente asuma dichos deberes y responsabilidades?

Referendo 2: ¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional de la Ciudad para crear la Oficina del Inspector General Independiente que, como mínimo, podrá realizar investigaciones, auditorías, revisiones y supervisión de todos los funcionarios, empleados y departamentos de la Ciudad, contratos, programas y proyectos financiados por la Ciudad con el fin de detectar abuso, despilfarro y mala administración, así como emitir citaciones legales y brindar servicios a otras agencias y autoridades de la Ciudad, y que el mandato, las facultades, los deberes y responsabilidades de dicha Oficina se establezcan más adelante mediante ordenanza?

Gimnasio al aire libre en el parque Maurice A. Ferré

¿Deberá la Ciudad de Miami mantener los equipos ya instalados para hacer ejercicios al aire libre, como en muchos de nuestros parques, en el parque de la Ciudad ubicado en 1075 Biscayne Boulevard, conocido también como parque Maurice A. Ferré, para mejorar las instalaciones recreativas y promover la salud y el acondicionamiento físico de todos los residentes de nuestra comunidad?

Town of Medley

Referendo 1: ¿Deberá el Municipio de Medley modificar su Carta Constitucional con el fin de reflejar los cambios aprobados en los límites del Municipio?

Referendo 2: ¿Deberá el Municipio de Medley modificar su Carta Constitucional para reflejar responsabilidades del alcalde, como ejercer los poderes ejecutivos del Municipio y supervisar todos los departamentos, nombrar al jefe de cada departamento, sujeto a un voto de mayoría de los miembros del Concejo que estén desempeñando sus cargos en ese momento y suspender, reducir, o destituir a un jefe de departamento por causa justificada?

Referendo 3: ¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional del Municipio para que diga: todo miembro del Concejo que sea elegido con posterioridad a la aprobación de esta enmienda solo podrá ocupar su cargo por un período de no más de tres (3) plazos consecutivos de cuatro años? Deberá transcurrir un período de dos (2) años para que un anterior funcionario electo esté autorizado por ley a volver a postularse. Esto no impedirá que un miembro del Concejo se presente como candidato a alcalde del Municipio para brindar servicio durante otros tres (3) plazos consecutivos de cuatro (4) años.

Referendo 4: ¿Deberá el Municipio de Medley enmendar su Carta Constitucional con el fin de eliminar el Artículo VIII?

Ciudad de Miami Gardens

Por la alcaldía municipal: Lavern Deer, Rodney Harris o Erhabor Ighodaro.

Concejo residencial 1: Katrina L. Baskin, Shannon Campbell o Michael Horne.

Concejo residencial 3: Shannan "Lady" Ighodaro o Dr. Michelle C. Powell.

Concejo residencial 5: Pitchie "Peachy" Escarment, Kevin Corey Harris, Karen Elizabeth Hunter-Jackson, Linda Julien, David WIlliams Jr. o Angela Wynter.

Ciudad South Miami

Esta municipalidad presenta un referendo, al que debe votar sí o no.

La Carta Constitucional exige cuatro votos de la Comisión de la Ciudad para emitir bonos o pedir dinero en préstamo y cinco votos si dicho endeudamiento supera el 5% del presupuesto operativo de la Ciudad. Esta enmienda modificaría la Carta Constitucional para exigir tres votos de la Comisión cuando la deuda esté sujeta a un referendo electoral en Elecciones Generales y cuatro votos cuando la deuda no esté sujeta a la aprobación de los electores. ¿Debe aprobarse la enmienda antes descrita?

Documentos

Recuerde, puede votar si es ciudadano estadounidense. Si no lo es, aunque sea residente permanente en el país, no puede votar, y si lo intenta puede ser severamente penalizado e incluso deportado.

Antes de votar, verifique la afiliación política en su tarjeta de votante. Si su afiliación fue cambiada sin su consentimiento, si reside en Miami-Dade llame al número 305-499-8444 para corregir el error.

Si desea votar por correo postal o incluso solicitar su boleta para contestarla en casa y luego llevarla al buzón habilitado y custodiado en locales señalados, sólo tiene que visitar el portal de la autoridad de Elecciones y proveer los datos necesarios y solicitarla antes del 9 de agosto.

Aquí proveemos el enlace para solicitar el voto por correos.

Locales habilitados para votar por anticipado hasta el domingo 18 de agosto

Del lunes 5 al viernes 9: 7 a.m. - 3 p.m.

Sábado 10 y domingo 11: 8 a.m. - 4 p.m.

Del lunes 12 al viernes 16: 11 a.m. - 7 p.m.

Sábado 17 y domingo 18: 8 a.m. - 4 p.m.

Coral Gables Branch Library

3443 Segovia Street, Coral Gables

Coral Reef Branch Library

9211 SW 152ND Street, Miami

Elections Department (Main Office)

2700 NW 87TH Avenue, Doral

Florida International University

(Student Academic Success Center)

11200 SW 8TH Street, Miami

(Entrada por SW 107TH Avenue y SW 16TH Street)

Historic Garage

3250 S Miami Avenue, Miami

Homestead Community Center

1601 N. Krome Avenue, Homestead

John F. Kennedy Library

190 W 49TH Street, Hialeah

Joseph Caleb Center Community

5400 NW 22ND Avenue - Building A

Miami

Kendall Branch Library

9101 SW 97TH Avenue, Miami

Little Haiti Cultural Complex

212 NE 59TH Terrace, Miami

Miami Beach City Hall

1700 Convention Center Drive, Miami Beach

Miami Dade College Kendall Campus

(The Fascell Conference Center)

11011 SW 104TH Street - Building K

Miami

(Entrada por SW 104TH Street y SW 113TH Place)

Miami Dade College North Campus (Biblioteca)

11380 NW 27TH Avenue - Building 2

Miami

Miami Lakes Community Center

15151 NW 82ND Avenue, Miami Lakes

North Dade Regional Library

2455 NW 183RD Street, Miami Gardens

North Miami Public Library

835 NE 132ND Street, North Miami

North Shore Branch Library

7501 Collins Avenue, Miami Beach

Northeast Dade-Aventura Branch Library

2930 Aventura Boulevard, Aventura

South Dade Regional Library

10750 SW 211TH Street, Cutler Bay

Stephen P. Clark Gov’t Center

111 NW 1ST Street (Lobby)

Miami

West Kendall Regional Library

10201 Hammocks Boulevard, Miami

West Miami Community Center

901 SW 62ND Avenue, West Miami

Westchester Regional Library

9445 SW 24TH Street, Miami