La actriz Rachel Cruz reflexiona sobre el rol de la mujer

MIAMI.- No se considera feminista, en lo absoluto. Sin embargo, su nombre y personalidad son reflejo de empoderamiento y solidez femenina. Rachel Cruz , actriz cubana radicada en Miami desde el año 2012, se caracteriza por no titubear para expresar su opinión y por saber explotar al máximo su veta humorística, sin desperfilar su talento como actriz dramática.

“Me siento feliz porque todos los trabajos que realizo me agradan. El contenido que me dedico a crear es el contenido que a mí me gusta o que me gustaría ver. Las obras de teatro que hago y mi trabajo junto a los negocios locales son proyectos que realmente me producen placer”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Rachel Cruz, quien este próximo 16 de marzo abre la octava edición del Festival Internacional de Teatro Casandra como parte del elenco de la obra Burdel El ojo azul, pieza en la que comparte escena junto a Susana Pérez, Kirenia Vega, Jorge Luis González, Dianet Conde, Jose Raúl Acosta, e Ivanesa Cabrera.

“El Festival tendrá una cartelera amplia de eventos y me siento muy feliz de ser parte de esta obra que además cuenta con música en vivo”, adelantó la actriz sobre la puesta en escena escrita por Raquel Carrió y dirigida por Lilliam Vega.

Sobre el festival

Casandra es un festival fundado y liderado por la compañía Ingenio Teatro, que expone obras con temáticas femeninas a cargo de consagradas actrices de la escena local. Además, destaca por impulsar el intercambio cultural con compañías de España, México, Argentina e Italia, países que en esta edición traen a Miami piezas únicas que podrán disfrutarse en salas como el Teatro Sandrell Rivers, el Koubek Center, Havanafama, y Cubaocho Museum & Performing Arts.

“Como sociedad creo que todavía tenemos mucho que trabajar. La mujer sigue siendo una figura decorativa, al menos en nuestro campo. Parece que estamos en todas partes, pero cuando lo miras con lupa, te das cuenta de que debemos tener ciertas características que a los hombres no se les exige”, reflexionó la actriz en el marco del encuentro artístico que ofrecerá lecturas dramatizadas, clases magistrales y talleres de actuación.

“No soy feminista y me parece ridículo que tengamos ‘un día’, pero sí estoy consciente de que a nosotras se nos exigen especificidades, sin las cuales no se nos permite colarnos en ciertos sitios. Es decir, hace falta más que talento y creatividad para posicionarse en un determinado espacio. Y cambiar esto es un camino largo… así que seguimos haciendo festivales para mujeres y seguiremos conmemorando este mes mientras haga falta”, finalizó.

La obra Burdel El Ojo Azul es la puesta en escena principal del Festival Internacional de Teatro Casandra, y se podrá ver el sábado 16 de marzo a las 8:30 pm y el domingo 17 a las 5 pm en el Teatro Sandrell Rivers, ubicado en la 6103 NW 7th Ave. Miami FL 33127.

Para más información sobre el festival y compra de entradas visite www.elingenioteatro.com