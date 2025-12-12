domingo 14  de  diciembre 2025
La empresa artística internacional Nuevos Aires se instala en Miami

El alma de esta influyente empresa es su fundadora y CEO Marcela Wilte, que inició su carrera profesional hace casi tres décadas en la televisión

Marcela Wilte.

Cortesía/Nuevos Aires

Cortesía/Nuevos Aires
El dúo Pimpinela.

Cortesía/Nuevos Aires

Cortesía/Nuevos Aires
El cantante El Puma.&nbsp;

Cortesía/Nuevos Aires 

Cortesía/Nuevos Aires
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ratificando el lugar preponderante que Miami tiene dentro del mundo de la música latina, una de las empresas organizadoras de conciertos más grandes de Latinoamérica ha abierto una sede en esta ciudad.

Se trata de la compañía argentina Nuevos Aires, que maneja la carrera del dúo Pimpinela y ha producido giras de conciertos para Juan Gabriel, Isabel Pantoja, Alan Parsons, Camilo Sesto e Il Divo, entre otros.

duo Pimpinela - Cortesía/Nuevos Aires
El dúo Pimpinela.

Cortesía/Nuevos Aires

Para el 2026, Nuevos Aires estará involucrada en la realización de presentaciones internacionales de, entre otros, Pimpinela, José Luis Rodríguez "El Puma", el conferencista Dante Gebel, el comediante Soy Rada, y el rapero C.R.O.

PUMA Cortesía/Nuevos Aires
El cantante El Puma.

Cortesía/Nuevos Aires

También estará a cargo de espectáculos infantiles de Nickelodeon, una exhibición de Hello Kitty, y el show “Brainrots italianos”, basado en personajes surrealistas generados con IA. Asimismo, producirán el concierto de Ricardo Arjona en Lima el 26 de junio.

En Argentina, la empresa organizó espectáculos de Cristian Castro, Franco de Vita, Ana Gabriel, Marco Antonio Solís, y André Rieu, entre otros.

El alma de esta influyente empresa es su fundadora y CEO Marcela Wilte, que inició su carrera profesional hace casi tres décadas en otro rubro, la televisión, tanto en Argentina como en México.

“Miami es la capital del mundo del espectáculo en español, así que establecernos aquí era una cuestión natural y conveniente para el volumen de trabajo que tenemos”, manifestó la empresaria.

Wilte manejará los hilos de Nuevos Aires desde sus flamantes oficinas, situadas en la localidad de Sunrise. La compañía también tiene una base en Buenos Aires.

Nuevos Aires organiza espectáculos de manera integral y, a veces, solamente hace las gestiones administrativas. También representa a artistas (como es el caso de Pimpinela), y posee una página online para vender boletos, Linkearte, que aquí estará disponible desde febrero.

Linkearte tiene una misión más compleja que la de expender entradas, ya que también se asociará con otros empresarios que organizan conciertos, festivales, obras teatrales, talleres o conferencias. Más información en su página web.

"La gente necesita entretenerse y los espectáculos son un escape, una distracción", analiza la líder de Nuevos Aires. "La gente ama ir a conciertos, especialmente luego de la pandemia", sintetiza.

Consultada sobre el secreto de su éxito, Wilte contesta: “Trabajar mucho y fijarse metas de manera constante”. Agrega que otra clave es la de rodearse de un buen equipo de trabajo. “De esa manera los objetivos se cumplen con alegría y naturalidad", sostiene.

Con razón, la empresaria agrega que el trabajo en el mundo del espectáculo tiene “mucha adrenalina”.

