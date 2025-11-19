miércoles 19  de  noviembre 2025
HOMENAJE

S Revista celebra Miami con una noche de arte, música y orgullo latino

El lanzamiento de esta edición especial tuvo lugar en Rita & Cadenza, en el corazón de Wynwood

Nela Rojas, cantante venezolana y artista de la portada S Revista Edición Especial Miami.

Liset Fernández Viña, Nella Rojas y Lucy Morillo durante el lanzamiento de S Revista Edición Miami.

Momento de reconocimiento a empresarios locales y figuras comunitarias que apoyan el trabajo de S Revista.

Actriz y presentadora cubana Sissi Fleitas y Alberto Sarinas conductor de televisión durante la alfombra roja del lanzamiento de S Revista.

S Revista imagen de portada Nella Rojas.

Invitados celebrando el lanzamiento de S Revista Edición Especial Miami.

La cantante cubana Albita Rodríguez, que asistió al evento.

Asistentes disfrutaron de una noche de arte, música y comunidad durante el evento de S Revista en Rita & Cadenza.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.— En una ciudad donde la creatividad vibra en cada esquina, S Revista reunió este martes en la noche a figuras del arte, la música y los medios de comunicación para celebrar su Edición Especial de Miami, una velada que rindió homenaje a la esencia multicultural de la capital del sol y a una artista que recientemente llega a la ciudad: Nella, ganadora del Latin Grammy y figura de portada en su número más reciente.

El encuentro tuvo lugar en Rita & Cadenza, en el corazón de Wynwood, un espacio que se transformó en una galería viva con arte en vivo, música y una atmósfera que abrazó el espíritu internacional que distingue a Miami.

“Estamos fascinados con este lugar. Queríamos hacer un evento en la antesala de Art Basel que realmente trajera lo que es el espíritu de Miami a la revista S, y esta es la edición de Miami donde tenemos en portada a una mujer espectacular: Nela. Y nada, felices de estar aquí y compartir esta noche con todos ustedes”, comentó Lisbet Fernández Viña, cofundadora de S Revista.

Por su parte, Lucy Morillo, publisher de la publicación, agregó:

“Ya llevamos cuatro años de circulación, pero lo lindo de la revista es que es una experiencia 360. No solamente tenemos la revista digital, tenemos la revista impresa y tenemos estas experiencias que traen a la luz lo que la revista habla, que es llegar al corazón de la comunidad latina con temas de interés”.

Antes de subir al escenario, Nella compartió lo que significa para ella formar parte de este número especial.

“Me siento súper honrada. Debo admitir que soy nueva miamera, pues me acabo de mudar a Miami, y qué mejor recibimiento que aparecer en la portada de una de las revistas más reconocidas de la ciudad. Así que es un gran honor. Conocer a Lucy y a Liset ha sido muy bonito, encontrar gente bonita en la industria.”

Su presentación fue uno de los grandes momentos de la noche. La cantautora interpretó tres temas que conquistaron al público, incluyendo el estreno absoluto de su canción de Navidad, que cantó por primera vez y que, según contó, nace de la nostalgia por los afectos y recuerdos que marcan estas fechas. Su voz —siempre íntima y luminosa— llenó el espacio de una emoción que se sintió colectiva y se robó el aplauso de los presentes.

La celebración convocó a destacadas figuras del entretenimiento y la cultura latina. Entre los asistentes se encontraban Alberto Sardiñas, la cantante cubana Albita, la actriz y presentadora de televisión Sissi Fleitas, Emilio Uribe, estilista de los Latin Grammy, además de empresarios, creadores y aliados de la industria cultural local.

Todos coincidieron en el valor de S Revista como una plataforma que amplifica el talento hispano y pone en alto las historias que definen a quienes dan forma a la identidad de los latinos en Estados Unidos.

Con música, arte y una anfitriona de lujo, S Revista celebró no solo el lanzamiento de su edición especial, sino también el latido creativo de una ciudad que sigue expandiendo sus fronteras culturales.

