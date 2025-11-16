Músicos venezolanos homenajean a Celia Cruz, Héctor Lavoe y Eddie Palmieri

MIAMI.- Los músicos Trina Medina, Joseph Amado y Alfredo Naranjo , llenarán la Concha Acústica de Bello Monte, Caracas, Venezuela, de sabor caribeño con el concierto Íconos de la Salsa Brava ”, una cita que rendirá homenaje a Celia Cruz , Héctor Lavoe y Eddie Palmieri.

La velada salsera, producida por Oz Shows y Ventura Espectáculos, con el apoyo de Baruta Cultural y EventoyMedio, será el domingo 14 de diciembre, a las 6:00 p.m., hora en que dará inicio a esperada secuela del arrollador Tributo Venezolano a Fania 60 Aniversario, show que se realizó el año pasado en el mismo recinto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ventura Espectáculos (@venturaespectaculos)

Será un evento inédito con tres espectáculos de alto calibre en una misma noche: Trina Medina y su Azúcar Eterna; Joseph Amado y Lavoe Forever, y Alfredo Naranjo con Palmieri Celebración, pondrán a bailar a los amantes de la salsa con los éxitos inmortales de Celia Cruz, Héctor Lavoe y Eddie Palmieri.

Cronograma

La Sonera de Venezuela regresa para celebrar a lo grande el centenario del nacimiento de Celia Cruz. Trina Medina llevará a la Concha Acústica el repertorio de la Guarachera de Cuba, profundizando en su legado para el deleite de los salseros.

Por su parte, Joseph Amado —reconocido en todo el Caribe por sus memorables y personales interpretaciones del Cantante de los Cantantes, Héctor Lavoe—, promete una descarga intensa, inyectando el escenario con la energía, el sentimiento y los éxitos inmortales de la querida estrella puertorriqueña.

Cierra el cartel de este inolvidable encuentro el reconocido vibrafonista Alfredo Naranjo, quien rendirá honores al gran pianista y líder de orquesta, Eddie Palmieri. Naranjo y su orquesta de destacados músicos venezolanos ofrecerán un recorrido por el sonido innovador, la propuesta vanguardista y la potencia orquestal del recordado Emperador de la Salsa, prometiendo una lección de salsa brava.

Tradición de calidad

Iconos de la Salsa Brava consolida la tradición de celebrar el legado de la música latina en un escenario emblemático para Caracas.

“Queremos ir más allá del tributo venezolano a Fania. Estamos rindiendo homenaje individual a figuras que marcaron la pauta con sus propios espectáculos temáticos, manteniendo la calidad musical y la atmósfera festiva que ya el público de la Concha Acústica de Bello Monte conoce. La inclusión de estos espectáculos Azúcar Eterna, Lavoe Forever y Palmieri Celebración garantiza tres shows de alto nivel en una sola noche, señalaron los productores del evento.

Las entradas para esta imperdible noche producida por Oz Shows y Ventura Espectáculos, el apoyo de Baruta Cultural y EventoyMedio están disponibles a través de las plataformas de Liveri y Goliive, así como en sus canales de venta autorizados y en las taquillas de Cinex.