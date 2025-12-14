domingo 14  de  diciembre 2025
Cuando la distancia no apaga el fuego de una patria sonora

Sus partituras son narrativas de memoria, identidad y resiliencia, testimonio de cómo la diáspora puede transfigurar la distancia en creación artística fecunda

Los músicos Tania León, Flores Chaviano y Orlando Jacinto García.

Los músicos Tania León, Flores Chaviano y Orlando Jacinto García.

Fotos: AFP (Tania León) /Capturas de pantalla de Facebook, perfiles de los músicos Flores Chaviano y Orlando Jacinto García
Diario las Américas | YALIL GUERRA
Por YALIL GUERRA

Asentarse en una tierra ajena, lejos del cálido abrazo familiar, de los amigos que acompañan las primeras conquistas y de las redes profesionales que sostienen toda carrera artística constituye una prueba que imprime cicatrices y enseñanzas imborrables. Muchos de los que partieron de la isla lo hicieron con apenas una maleta y un caudal de sueños, confiando en que el talento sería suficiente para franquear puertas ignotas. No hubo mediocridad ni ambivalencia: solo la determinación férrea de avanzar.

En este contexto se erige la trayectoria de tres luminarias de la composición cubana contemporánea: Tania León, Flores Chaviano y Orlando Jacinto García. Tres creadores que, desde latitudes divergentes, han mantenido incólume el pulso de la música cubana en escenarios internacionales. Tania y Orlando cimentaron su legado en los Estados Unidos; Flores lo hizo en España, donde consolidó una carrera sobresaliente como compositor, guitarrista y pedagogo.


Imagen referencial. 
ANÁLISIS

Músicos, pero no en la música: La vida del artista inmigrante en Estados Unidos
La cantautora cubana Albita Rodríguez. 
ANÁLISIS

Albita Rodríguez: quizás el último vestigio de la música guajira en el exilio

Tania León, compositora, directora y Premio Pulitzer, es una de las voces más radiantes de la música contemporánea cubana. Su obra, marcada por la fusión de ritmos caribeños con la experimentación vanguardista, revela una capacidad inusitada para transmutar la tradición en un lenguaje universal. León ha descrito su existencia como “vivir en otra galaxia”, un tránsito perpetuo entre la nostalgia de la isla y la búsqueda incansable de nuevas sonoridades. Cada una de sus composiciones funciona como un puente entre mundos: desde piezas orquestales y corales hasta óperas y obras para ensambles de cámara, su música respira una sensibilidad que conmueve tanto el intelecto como la emoción.

Más allá de los sonidos, sus partituras son narrativas de memoria, identidad y resiliencia; testimonio de cómo la diáspora puede transfigurar la distancia en creación artística fecunda. Escuchar a Tania León es percibir la fuerza de una Cuba que se mantiene viva, palpitante, en cada nota que trasciende fronteras, proyectando su voz a escenarios globales y dejando una impronta indeleble en la música contemporánea.

Orlando Jacinto García, por su parte, ha forjado un lenguaje propio donde el tiempo parece dilatarse y el sonido se expande en un espacio casi meditativo. Su música, amplia y contemplativa, invita al oyente a adentrarse en un universo donde el sonido respira y dialoga con la conciencia. Él mismo lo sintetiza con honesta elocuencia: “Si alguien me dice que mi música es muy extraña pero muy bella, entonces he logrado mi objetivo.” En su repertorio coexisten la experimentación audaz, la introspección profunda y un compromiso inquebrantable con la dimensión humana del arte.

En obras recientes como Prohibido, García no evade el compromiso ético y la memoria histórica. En consonancia con su visión creativa, ha escrito textos (en inglés y español) que aluden a la represión y a lo prohibido, subrayando la dimensión social de su música y transformando el acto creativo en un gesto de reflexión cívica y poética.

Flores Chaviano, figura clave de la creación guitarrística contemporánea, ha sabido transmutar su experiencia migratoria en un corpus musical que transita entre lo universal y lo hondamente cubano. Él mismo ha declarado con serenidad: “En España he encontrado el lugar donde he podido realizar mis proyectos.” Estas palabras revelan cómo un artista puede encontrarse a sí mismo lejos de su tierra natal, aun cuando el recuerdo de la isla continúe siendo fuente perenne de inspiración. Su obra revela esa búsqueda de equilibrio entre raíces y horizontes, entre la añoranza y la reinvención.

Una de sus obras más representativas es Quasar/Gen87, compuesta en 1987 para flauta, saxofón barítono, guitarra y percusión. Esta pieza sintetiza con singular expresividad la amalgama de elementos culturales que han definido su lenguaje: la evocación de raíces cubanas convive con la exploración tímbrica contemporánea, entrelazando ritmos y colores como un diálogo entre tradición y vanguardia.

Las partituras de estos tres creadores continúan resonando en salas de concierto de todo el mundo, interpretadas por orquestas, ensambles y solistas de múltiples culturas. Sus voces, singulares, imponentes, inconfundibles, enriquecen el panorama musical internacional y recuerdan que la diáspora no constituye solo un desplazamiento geográfico, sino un movimiento espiritual que transfigura y amplía la identidad.

En cada nota, en cada obra, la música cubana reafirma que su esencia no se disuelve con las distancias: se multiplica y se perpetúa.

