La epidemiologa Dadilia Garcés pide acudir al médico ante síntomas de dengue y eliminar criaderos

MIAMI.- Acudir al médico ante fiebre alta y dolor muscular, evitar la automedicación y eliminar el agua acumulada son las principales recomendaciones de la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora de Miami Dade College, ante los contagios locales de dengue en el sur de Florida.

En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, Garcés destacó que el caso reportado en Broward llama la atención por haberse adquirido dentro de la comunidad, sin estar asociado a un viaje a otro país.

La especialista también mencionó que Miami-Dade ha confirmado diagnósticos de transmisión local este año. Diferenció estos registros de los importados, vinculados a personas que contrajeron el virus durante sus desplazamientos a regiones donde circula.

A su juicio, la posibilidad de que aumente la propagación entre distintas áreas y condados exige reforzar las medidas de prevención y reducir la reproducción del mosquito transmisor.

Entre las manifestaciones más características describió temperatura elevada, dolor de cabeza o detrás de los ojos, erupciones en la piel y molestias intensas en músculos y articulaciones. Estas últimas explican que el padecimiento sea conocido como “fiebre rompehuesos”.

“Si tienen alguno de estos síntomas acudan de forma inmediata al médico”, recomendó.

La evaluación, explicó, permite brindar al paciente el manejo adecuado y registrar los casos para que puedan implementarse intervenciones sanitarias en la zona afectada. De esa manera, la consulta contribuye tanto a atender a la persona como a orientar la respuesta de salud pública.

“Es importante no automedicarse”, insistió. También aconsejó beber abundantes líquidos para evitar la deshidratación y posibles complicaciones.

En las viviendas, la epidemióloga situó entre las prioridades vaciar floreros, platos debajo de las macetas y otros recipientes que retengan agua. Incluyó en esa revisión neumáticos, botellas y utensilios que puedan convertirse en criaderos.

Para el mantenimiento de los jardines, sugirió conservar corta la hierba y evitar la acumulación de objetos en desuso en los patios.

El uso de repelentes y la reducción de la exposición a las picaduras fueron otras precauciones que señaló al abordar las acciones individuales de protección.

Garcés subrayó que retirar los depósitos donde se reproducen estos insectos es una de las tareas más importantes para la comunidad: “Esto evita la proliferación del mosquito”.