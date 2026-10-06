Miami-Dade sube 50 centavos el pasaje de Metrobus y Metrorail

MIAMI.- La Comisión de Miami-Dade aprobó este martes 6 de octubre elevar de $2.25 a $2.75 la tarifa regular de Metrobus y Metrorail, un aumento que entrará en vigor en enero de 2027 y ayudará a preservar rutas de autobús que iban a ser eliminadas.

La resolución, patrocinada por el comisionado Oliver G. Gilbert III, modifica las tarifas y cargos del transporte público del condado. El texto legislativo sostiene que un sistema financieramente sostenible es esencial para la economía, la movilidad y la calidad de vida de Miami-Dade, y menciona los gastos recurrentes de personal, combustible y energía, mantenimiento de vehículos e instalaciones, seguridad y tecnología.

El aumento de 50 centavos será el primero en más de 13 años. Según el Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW, por sus siglas en inglés), junto con ajustes operativos menores de Metrorail, se generarían aproximadamente 9.2 millones de dólares. El Condado calcula que ayudará a conservar servicios para unos 4,200 pasajeros diarios y más de 1.3 millones de viajes al año.

Estudiantes y trabajadores objetan el alza

Durante la audiencia pública, varios residentes pidieron a los comisionados rechazar el aumento o buscar otras fuentes de financiamiento. Una estudiante de tiempo completo dijo que usa el transporte al mediodía cinco días a la semana para ir al campus y regresar a casa. Aunque reconoció la necesidad de mantener y mejorar el sistema, advirtió que 50 centavos adicionales por viaje pueden afectar a estudiantes, trabajadores escolares y empleados de servicios esenciales.

Gabriela Russell, quien dijo que utiliza Metrorail a diario para ir y volver de la escuela, calculó que el alza sumaría $240 al año para alguien que toma el tren dos veces al día. También sostuvo que las demoras y los problemas en estaciones y trenes ponen en duda la fiabilidad del sistema para justificar el aumento planteado. Pidió que los nuevos ingresos se destinen al mantenimiento y la reparación, y que el condado busque alternativas para no trasladar el costo a los pasajeros.

Otros asistentes centraron sus intervenciones en el servicio nocturno, como Geraldine Ordoñez quien describió la situación de un pasajero que depende del autobús para volver a casa después del trabajo y dijo que un recorte no se vive como una decisión presupuestaria, sino como la pregunta: “¿Cómo voy a llegar a casa esta noche?”. También planteó que pedir a los residentes confianza en el gobierno local resulta difícil cuando sienten que reciben un servicio insuficiente.

Un residente de apellido Santos agradeció que se salvara el servicio de primera hora de la mañana y pidió financiar las rutas con más pasajeros y sin alternativas. Advirtió que el sistema no puede depender de manera permanente de las tarifas de los usuarios y preguntó si los estudiantes conocen los programas de tarifa reducida disponibles en Miami-Dade.

Oliver G. Gilbert III, comisionado de Miami-Dade patrocinador de la medida. CESAR MENENDEZ DLA

Restablecen 13 rutas

Tras escuchar las críticas de los residentes y aprobar el alza, la Comisión aprobó restablecer los servicios que iban a eliminarse a partir de marzo de 2027. La medida incluye los viajes nocturnos en siete corredores principales, el servicio de la Ruta 279 y cinco rutas que atienden zonas con pocas o ninguna alternativa de transporte. Los cambios beneficiarán a residentes de los 13 distritos de Miami-Dade.

Entre las rutas con servicio de 24 horas que conservarán sus viajes nocturnos se encuentran las 11, 79, 77, 3 y 27. Las cinco rutas cubren zonas de 42nd Avenue, Biscayne Park, el oeste de Florida City —al oeste de la US-1—, 125th Street y las áreas de Nicklaus Children’s Hospital y West Miami.

El DTPW dijo que priorizó las restauraciones según el número de pasajeros y la disponibilidad de otras opciones de transporte, con prioridad para las rutas donde los usuarios perderían acceso al servicio.

Se mantienen recortes

El aumento no evitará todos los ajustes aprobados como parte del presupuesto del año fiscal 2026-2027. Para cumplir con medidas de ahorro, el DTPW había identificado 17 rutas con bajo número de pasajeros para cambios desde marzo de 2027. Dieciséis continuarán operando, pero dejarán de ofrecer servicio después de las 10 p. m.

La Ruta 132 se eliminará en noviembre de 2026, como estaba previsto, porque sus pasajeros tienen acceso a otras rutas. En total, los ajustes afectarán a unos 250 usuarios diarios, pero permitirán ahorrar aproximadamente 1.7 millones de dólares al año.

El presupuesto también contempla reducciones que afectan a poco más de 3,000 pasajeros al año: eliminar el servicio de fin de semana de la Ruta 338, las rutas de paradas limitadas 203, 204, 272 y 288, y el servicio nocturno en otras 18 rutas. El condado calcula que necesitaría 7.7 millones de dólares adicionales para conservar esos servicios.

Levine Cava y Miller defienden la decisión

Levine Cava agradeció a los residentes, pasajeros y líderes del condado que expresaron sus opiniones y trabajaron para encontrar una salida. Dijo que el transporte público conecta a las personas con oportunidades, sus familias y lugares importantes, y reconoció que cada dólar cuenta para las familias trabajadoras.

“Los ingresos adicionales ayudarán a mantener más autobuses en circulación y preservar el servicio del que dependen los residentes”, expresó Levine Cava. Añadió que la decisión busca proteger un servicio esencial para miles de pasajeros y fortalecer la conexión entre las comunidades del condado.

Por su parte, Stacy L. Miller, directora y jefa ejecutiva del DTPW, afirmó que el Departamento trabajó con la administración y la Comisión para proteger servicios que miles de personas usan a diario y comenzar a proporcionar fondos específicos para el sistema. Según Miller, las restauraciones de rutas permitirán que más pasajeros sigan llegando a sus destinos, incluidos quienes dependen del transporte público hasta altas horas de la noche.

La alcaldesa recalcó que Miami-Dade mantendrá programas de transporte gratuitos o con tarifas reducidas para pasajeros elegibles, incluidos adultos mayores, veteranos, estudiantes, personas con discapacidades y residentes de bajos ingresos. Los requisitos y el proceso de solicitud pueden consultarse en la página de programas de pases de transporte del condado.