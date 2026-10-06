Dengue en Tampa: Florida supera los 250 contagios locales

MIAMI.- Los servicios de Control de Mosquitos del Condado de Hillsborough -donde se encuentra la ciudad de Tampa en el centro de Florida- extendieron la emergencia local y anunciaron una campaña de fumigación aérea con insecticida Dibrom para controlar la población del mosquito causante de uno de los contagios más significativos del virus del Dengue en territorio continental de EEUU y piden a los residentes eliminar agua estancada y protegerse de picaduras.

Hasta el 26 de septiembre, Florida había reportado 252 casos de dengue contraídos localmente. De ellos, 223 correspondían a Hillsborough, según el Departamento de Salud estatal. El brote también llegó a otros condados de Tampa Bay y del estado.

Por su parte, los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, actualizados el 30 de septiembre, registraban 230 casos en Hillsborough, 157 en Miami-Dade, 19 en Broward, 13 en Palm Beach y 11 en Lee. Los CDC advierten que sus cifras son preliminares, pueden tener retrasos y no identifican necesariamente el lugar donde se produjo la infección. Por eso, no coinciden exactamente con el conteo estatal.

El Departamento de Salud de Florida reportó que, hasta el 26 de septiembre, se habían registrado 245 casos asociados a viajes internacionales. El informe sostiene que 201 de los 245 casos son asociados a viajes a Cuba.

En este contexto, desde el 2 de septiembre, los CDC incluyeron a Cuba en la categoría de país de alta transmisión para viajeros.

Hillsborough refuerza la fumigación en Tampa

Debido a la actual situación, el administrador de Hillsborough, Bonnie Wise, extendió el estado de emergencia local hasta el 8 de octubre. La decisión permite al Condado acelerar ciertas medidas de respuesta y abre la posibilidad de solicitar el reembolso federal de algunos gastos. Las autoridades explicaron que las trampas para mosquitos detectaron actividad del virus en varios vecindarios y que trabajan junto al Departamento de Salud de Florida en Hillsborough.

Como parte de la respuesta, los Servicios de Control de Mosquitos de la localidad programaron fumigaciones aéreas con Dibrom en South Tampa, Davis Islands y Palm River. La operación esta prevista para la noche y la madrugada del 6 y el 7 de septiembre. Las cuadrillas también fumigan desde tierra e inspeccionan propiedades para eliminar posibles criaderos.

Cómo se transmite el Dengue

El dengue es una infección viral que se transmite principalmente por la picadura de un mosquito Aedes infectado. Hay cuatro tipos del virus, y una persona puede infectarse más de una vez. Entre los mosquitos capaces de transmitirlo están Aedes aegypti y Aedes albopictus. Un dato significativo es que el dengue no suele propagarse directamente de una persona a otra.

Lejos de los que la mayoría cree, los mosquitos pueden picar tanto de noche como de día. Y según los especialistas, una de cada cuatro personas infectadas desarrolla síntomas: fiebre, dolor de cabeza o detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y sarpullido. El dengue grave puede causar una emergencia médica. Síntomas como dolor abdominal, vómitos persistentes o sangrado de nariz o encías son señales para buscar atención médica de inmediato.

Formas de protegerse del dengue

Los CDC recomiendan usar repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), como los que contienen DEET, picaridina o IR3535, y seguir las indicaciones de la etiqueta. También aconseja vestir ropa holgada de manga larga y pantalones, reparar las mallas de puertas y ventanas y, cuando sea posible, permanecer en lugares con aire acondicionado.

En el hogar, las autoridades piden vaciar, cubrir, voltear o desechar cada semana objetos que acumulen agua, como neumáticos, cubetas, juguetes y macetas. Hillsborough permite a sus residentes entregar hasta 12 neumáticos al año sin costo en cualquiera de sus cinco centros de recolección de residuos sólidos.

Los CDC informaron que no hay vacunas contra el dengue disponibles actualmente en EEUU. Quienes presenten fiebre u otros síntomas deben consultar a un profesional de salud e informar si viajaron recientemente a una zona de riesgo.

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