miércoles 7  de  octubre 2026
ALERTA

Isaias se forma en el Golfo y podría llegar como huracán a la costa de Estados Unidos

La tormenta avanzaba al este-noreste con vientos de 40 mph; el pronóstico mantiene bajo vigilancia una franja comprendida entre Luisiana y el oeste del Panhandle de Florida

Imagen del NHC en las primeras horas del 7 de octubre de 2026.

Imagen del NHC en las primeras horas del 7 de octubre de 2026.

NHC
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La tormenta tropical Isaias se formó durante la madrugada de este miércoles sobre las aguas cálidas del Golfo y podría convertirse rápidamente en huracán antes de aproximarse a la costa norte estadounidense, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

A las 5:00 a. m., hora de Miami, el centro de Isaias estaba localizado unas 285 millas al oeste de Progreso, México, y alrededor de 580 millas al suroeste de la desembocadura del río Misisipi.

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La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 40 mph, con ráfagas superiores, y avanzaba hacia el este-noreste a 8 mph. Su presión central había descendido a 1.004 milibares, una señal de organización gradual.

El NHC anticipa un fortalecimiento acelerado durante las próximas 48 horas. Isaias podría alcanzar fuerza de huracán el jueves y presentar vientos cercanos a 110 mph sobre el centro-norte del Golfo durante el viernes, equivalentes a un huracán de categoría 2.

Trayectoria todavía incierta

El pronóstico inicial conduce el ciclón hacia el norte durante la segunda mitad de la semana, con una posible llegada a tierra entre el este de Luisiana y el oeste del Panhandle de Florida durante la madrugada del sábado.

Sin embargo, todavía es demasiado pronto para precisar el punto de entrada, la intensidad definitiva o qué comunidades recibirán los efectos más fuertes. Un pequeño desplazamiento en la trayectoria puede modificar de forma considerable las áreas expuestas al viento, la marejada y las lluvias.

Al comienzo de la mañana no existían vigilancias ni avisos costeros. El NHC indicó, no obstante, que probablemente será necesario emitir vigilancias de huracán y marejada ciclónica para parte de la costa norte del Golfo durante este miércoles.

“Los residentes desde Luisiana hasta el Panhandle de Florida deben seguir atentamente las actualizaciones del pronóstico y asegurarse de tener listo su plan para huracanes”, advirtió la agencia.

Isaias podría dejar entre tres y seis pulgadas de lluvia en sectores del centro de la costa del Golfo, con acumulaciones aisladas de hasta diez pulgadas. Esas precipitaciones elevarían el riesgo de inundaciones repentinas, urbanas y fluviales desde el viernes hasta el fin de semana.

Lluvias en el sur de Florida

Miami-Dade, Broward y Palm Beach no se encuentran dentro del cono inicial. Sin embargo, en el sur de Florida se esperan rondas de aguaceros y tormentas, capaces de descargar entre dos y tres pulgadas en periodos breves, según el NHC.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que esas lluvias responden principalmente a una frontera debilitada sobre la península, la entrada de abundante humedad tropical y el lento desplazamiento de las tormentas. Por tanto, pueden producirse independientemente de la trayectoria final de Isaias.

El terreno permanece saturado después de las precipitaciones de las últimas semanas. Las áreas urbanas bajas y con drenaje deficiente presentan el mayor riesgo de inundaciones localizadas durante este miércoles.

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