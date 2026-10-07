miércoles 7  de  octubre 2026
VENEZUELA

Exmagistrada del Tribunal Supremo denuncia que fue obligada a firmar inhabilitación de María Corina Machado

Bárbara César afirmó que sus hermanos militares fueron detenidos el mismo día que la líder opositora pidió revisar la medida que le impidió ser candidata

Tribunal Supremo de Venezuela actuó como brazo judicial del régimen de Nicolás Maduro

Tribunal Supremo de Venezuela actuó como brazo judicial del régimen de Nicolás Maduro

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- La exmagistrada del Tribunal Supremo de Venezuela, Bárbara César Siero, denunció que fue coaccionada para firmar la sentencia de inhabilitación política de María Corina Machado con la que se le cerró el paso para ser candidata presidencial en las elecciones de julio de 2024.

El hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2023, el mismo día en que dos hermanos militares fueron detenidos sin que ella lo supiera, según relató César Fiero en un video por redes, en el que no queda claro por qué ahora hace pública la denuncia.

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Pero informó que dos hermanos y una cuñada fueron condenados el jueves pasado a penas de prisión de entre tres y 12 año por conspiración política y encubrimiento en el proceso sobre supuesta conspiración contra Nicolás Maduro llamada “Brazalete Blanco”.

César Siero responsabilizó al régimen al frente del Estado venezolano y a funcionarios de la DGCIM de cualquier "atentado, amenaza, persecución, hostigamiento, represalia o daño a la integridad" en su contra o la de otros familiares, se informó.

Sentencia de Machado

El Tribunal en Sala Político-Administrativa, de la que César Siero fue vicepresidente, sentenció la inhabilitación política de Machado por 15 años el 26 de enero de 2024, luego de declarar improcedente la demanda y el amparo que interpuso Machado contra la medida administrativa de la Contraloría General en 2023.

En ese año, la dirigente política fue electa candidata unitaria para las presidenciales, en la primaria promovida por la oposición.

César Siero relató a través del video y de una carta en sus redes sociales, que fue obligada a firmar la sentencia de Machado, entre otras.

"Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)".

Coacción para firmar, según denuncia

La exmagistrada aseguró desconocer los delitos que se le imputaron ni el lugar de reclusión de sus parientes, y tampoco tuvo comunicación con ellos. Habían sido vinculados al caso de la supuesta conspiración contra Nicolás Maduro llamado Brazalete Blanco.

"A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos", subrayó.

Como desconocía el paradero de sus familiares y temía por sus vidas, César Siero decidió firmar la sentencia sobre inhabilitaciones políticas de Machado, entre otras presentadas, aseveró.

Conspiración para criminalizar

El 22 de enero de 2024, prosiguió César Siero, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, involucró a sus familiares en la llamada operación 'Brazalete Blanco', a la que también fue vinculada la defensora de derechos humanos hispano-venezolana Rocío San Miguel, absuelta del caso la semana pasada.

"Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)", según la exmagistrada.

También denunció que fue obligada a renunciar a su cargo de magistrada del Tribunal Supremo en dos oportunidades.

Los señalamientos de la exmagistrada aparecen paralelo al proceso de escogencia de nuevos miembros del máximo juzgado y el anunciado regreso de Machado al país.

FUENTE: Con información de EFE

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