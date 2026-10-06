martes 6  de  octubre 2026
INFANTICIDIO

Padre de la niña asesinada en Chicago pide a EEUU y a Venezuela que se haga justicia

Pedro Carreño, progenitor de la menor, también solicita ayuda para repatriar el cuerpo de la infante a Margarita, Venezuela

Edimari Hernández Chacón falleció este sábado en Chicago, tras ser apuñaleada por la espalda por una mujer que no la conocía.

Edimari Hernández Chacón falleció este sábado en Chicago, tras ser apuñaleada por la espalda por una mujer que no la conocía.

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Por Valeria Montero

CARACAS. Pedro Carreño, padre de la niña asesinada a puñaladas en Chicago pidió a los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos que se haga justicia en este caso de infanticidio y a la vez, solicita la ayuda de ambos para repatriar el cuerpo de la infante al estado Nueva Esparta (isla de Margarita), en el oriente del país suramericano.

Las declaraciones se las dio al medio informativo regional, Línea Informativa.

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Su progenitor pide que no pase a ser una estadística más de la violencia.

La pequeña Edimari Hernández, de 7 años de edad, nació en Caracas, pero fue llevada a la isla de Margarita donde pasó dos años de su infancia.

El sábado pasado cuando caminaba de la mano de su madre por el vecindario de Chatham, en el sur de Chicago, fue atacada por una mujer que le propinó varias puñaladas.

El reporte oficial indica que la agresora de les acercó por detrás y la atacó con un objeto punzocortante y le ocasionó múltiples heridas en la espalda.

Cámara de vigilancia captaron el momento de la agresión a la menor y gracias a la intervención de varios transeúntes se logó detener a la agresora inmediatamente después del ataque. La retuvieron hasta que llegaron los agentes policiales.

El crimen conmocionó a la comunidad de Chicago.

El sueño americano

Carreño recordó que su hija era una excelente hija y alumna y añadió: “Edimar no merecía morir de esa forma”.

Criticó la violencia que se vive en las calles de Chicago y la situación por la cual están pasando muchos venezolanos en EEUU.

“Pienso que no debería pasar lo que pasó a mi hija. Mañana le puede tocar a otro venezolano. Edimar se fue del país con su mamá por su situación país. Ya habían viajado primero sus abuelos y sus tías y le pidieron a su mamá que se fuera a los Estados Unidos”, declaró a Línea Informativa.

La niña junto con su madre cruzó la peligrosa selva del Darién, en Panamá, para, posteriormente, llegar a Estados Unidos.

Carreño prosiguió con sus recuerdos: “Edimar tuvo comunicación conmigo hasta hace poco. Ella fue reina del Carnaval 2020 de aquí del municipio. Tuvo una carroza hecha por mí para ella. Edimar tenía un sueño de regresar a Venezuela y seguir haciendo de ese sueño americano. Soñaba con ser una profesional”.

Agresora fue imputada

Como Shavon Gayden fue identificada la atacante de la menor Edimar, de 28 años de edad y fue acusada por el asesinato a puñaladas de la menor.

Gayden es una desconocida para la familia de la víctima de 7 años, pero no para la policía ya que anteriormente había sido detenida por atacar al operador de un autobús de Chicago Transit Authority. Por esa agresión la condenaron a dos años de probatoria.

FUENTE: con información de Línea Informativa/DLA/ Univisión

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