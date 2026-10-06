Autoridades estadounidenses expondrán un presunto esquema para enviar combustible a Cuba y eludir sanciones

MIAMI.- Un presunto esquema para abastecer de combustible a una entidad cubana sancionada mediante exportaciones ilegales será el tema de una conferencia de prensa que autoridades federales ofrecerán este miércoles 7 de octubre en Miami.

El aviso oficial confirma la incautación administrativa de 90 cargamentos, valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares. Los productos consisten en destilados medios mezclados con biodiésel y se sospecha que iban a ser enviados a la isla para evadir las restricciones estadounidenses.

En la convocatoria participarán José R. Figueroa, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami; Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para Miami y Tampa; y Jeremy Shein, agente especial a cargo de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.

La convocatoria fija un horario de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. en la sede de HSI, ubicada en 11226 NW 20 Street. Las agencias facilitarán imágenes de la mercancía decomisada junto con el comunicado.

El documento enviado no identifica hasta el momento, al destinatario ni a los responsables de los despachos.

El decomiso se conoce en medio de la escasez de combustible y los prolongados apagones que golpean a la población, mientras el régimen sigue sin ofrecer una solución a la crisis energética y a tantos otros problemas que enfrentan los cubanos de a pie.

DIARIO LAS AMÉRICAS cubrirá la comparecencia.