martes 6  de  octubre 2026
SALUD PÚBLICA

Broward emite aviso sanitario tras confirmar un contagio local de dengue

Eliminar agua estancada, usar repelente y reconocer las señales de alarma son medidas clave ante la enfermedad transmitida por mosquitos

El dengue se trasmite por la picadura de mosquitos afectados.

El dengue se trasmite por la picadura de mosquitos afectados.

Imagen generada con IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE.- Un caso de dengue adquirido dentro de Broward llevó al Departamento de Salud de Florida en ese condado a emitir una notificación sanitaria y pedir a los residentes que se protejan de las picaduras y eliminen los criaderos de mosquitos.

El comunicado, publicado el lunes 5 de octubre, detalla que la dependencia y el servicio encargado del control de estos insectos coordinan labores de vigilancia y prevención. No precisa la ubicación del paciente ni ofrece información sobre su condición.

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La clasificación del diagnóstico indica que la infección se produjo en la comunidad, sin estar vinculada a un viaje a otra región donde circula el virus.

El reporte estatal de arbovirus correspondiente al período del 20 al 26 de septiembre contabilizaba 252 casos contraídos dentro de Florida durante 2026, distribuidos en siete condados. Hillsborough concentraba 223 y Miami-Dade registraba ocho. Ese balance es anterior al anuncio de Broward y no incluye el contagio divulgado esta semana.

El dengue se propaga principalmente a través de la picadura de mosquitos Aedes infectados, entre ellos el Aedes aegypti, presente en el estado. El contacto cotidiano entre personas no constituye la vía habitual de transmisión.

Entre las manifestaciones más frecuentes figuran fiebre, dolor de cabeza o detrás de los ojos, molestias musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones en la piel. Pueden aparecer dentro de las dos semanas posteriores a la exposición. Quienes presenten estos síntomas deben consultar con un profesional de la salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de nariz o encías y la presencia de sangre en las heces o al vomitar requieren atención inmediata. Estas señales pueden surgir cuando baja la temperatura corporal, por lo que la desaparición de la fiebre no garantiza la recuperación.

Para reducir el riesgo, las autoridades recomiendan utilizar repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), siguiendo las instrucciones de la etiqueta. También aconsejan vestir camisas de manga larga y pantalones largos, además de reparar las mallas de puertas y ventanas.

En patios y alrededores de las viviendas conviene vaciar recipientes, cubos, macetas, juguetes y otros objetos que acumulen agua de lluvia o del riego. Incluso pequeñas cantidades pueden favorecer la reproducción de estos insectos.

Los CDC recuerdan que una persona puede infectarse más de una vez. Haber padecido la enfermedad no elimina la necesidad de mantener esas precauciones.

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