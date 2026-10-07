Frenar el avance de Hamás en el mundo, enseñanza del 7 de octubre de 2023

Una mujer envuelta en una bandera de Israel y con un gorro que lleva la inscripción "Traedlos a casa ya" asiste a una vigilia en memoria de las víctimas del ataque de Hamás frente a la Puerta de Brandeburgo, en Berlín.

Eduardo Polanski incorporó un arma de fuego junto a su almohada como parte de la rutina nocturna. Ya no duerme. Ahora, reconoce que el miedo lo abruma y lo mantiene en alerta constante. Todo pasó y todo puede volver a pasar. Es como si esperara siempre la mala noticia.

Vive en Israel a tan sólo 2 kilómetros de Gaza, en el kibutz Or Haner, una comunidad agrícola. Es productor de leche y sobrevivió al “7-10”, como le dice. El 7 de octubre de 2023, miles de militantes del grupo terrorista islámico Hamás rompieron la barrera fronteriza e invadieron el sur de Israel desde la Franja de Gaza.

Los muertos, se estima, fueron 1.200. La masacre, sin precedentes, incluyó el lanzamiento masivo de cohetes y letales incursiones terrestres en bases militares, comunidades agrícolas y en el festival de música electrónica Nova.

Las hordas arremetieron contra los civiles, clavaron dagas, dispararon, violaron, secuestraron, mataron y en el festín sangriento, volvieron a disparar contra cadáveres. Como dejando salir el odio que permanecía contenido, las municiones se fueron agotando en cada paso. Las víctimas huían a sus refugios, no todos alcanzaron a llegar. Pero, los que ahora cuenta el relato, reconocen una realidad: El conflicto Hamás/Israel es sólo un punto en medio de la promesa expansionista del terrorismo que ha lanzado sus tentáculos hacia regiones occidentales.

Ante tal atrocidad, el estado israelí respondió con la firmeza de un padre que protege a sus hijos. Le declaró la guerra a Hamás, entonces, Israel respondió con una operación militar aérea y terrestre a gran escala a partir del 27 de octubre de 2023. Ajustició a miles de mercenarios de Hamás y anunció haberle dado de baja a uno de los líderes terroristas, Yahya Sinwar, la mente maestra de la masacre perpetrada.

“Yo sé que las imágenes que se ven de Gaza hoy en día son imágenes tremendas. Son imágenes que el ojo humano se siente avergonzado de ver, todo está destrozado. Pero, por otro lado, hay que pensar cuál era la iniciativa de ellos. La iniciativa de ellos era que esas imágenes sean las imágenes de Israel. Ellos no entraron acá para robarnos algo, ellos entraron a matarnos y a matarnos por el solo hecho de ser judíos y vivir en Israel, no por otra cosa”, afirma Eduardo Polanski.

Desde el 7 de octubre de 2023 el ambiente es de guerra. “Tengo miedo de cómo, no sé cómo voy a actuar. Escuchamos ruidos todo el tiempo. Ahora, el miedo mío es porque nosotros no lográbamos entender que las imágenes que se transmitían no eran una película, era lo que pasaba a mi alrededor”, expresa. Desde el 7 de octubre de 2023 el ambiente es de guerra. “Tengo miedo de cómo, no sé cómo voy a actuar. Escuchamos ruidos todo el tiempo. Ahora, el miedo mío es porque nosotros no lográbamos entender que las imágenes que se transmitían no eran una película, era lo que pasaba a mi alrededor”, expresa.

Desde el gobierno y el mundo

La guerra entre Israel y Hamás ya no parece tan lejana. Lo cierto es que, en países como Estados Unidos, Francia y España, el extremismo islamita ha ganado terreno.

El Dr. Joseph Hage, especialista en Medio Oriente, considera que, si bien las agencias de Inteligencia a nivel mundial están en alerta continua ante posibles ataques aislados o en conjunto con Irán, esta ideología ha logrado posiciones políticas dentro de las democracias occidentales, no por convicción, sino como un mecanismo para lograr su objetivo final.

“Nunca habría pensado alguien que en EEUU podría haber alcaldes o congresistas federales con tensiones hacia radicalismo musulmán, y menos, ahora un candidato para el Senado en Michigan y un alcalde de la ciudad de Nueva York… Entonces ahora estamos ante una revolución islamista, social, electoral y democrática, y también desestabilizadora, porque ellos se aliaron, la radicalización islámica, todos los grupos hicieron una tremenda alianza con la izquierda mundial”, analiza Hage.

El patrón es juntarse, hacer poder e ir sumando adeptos hasta que logran cierto poder en una ciudad, lo que permite avanzar hacia espacios más grandes con mayor densidad demográfica.

“Ya ellos tienen la fórmula y la están usando en toda la sociedad occidental como lo están haciendo en Canadá también, lo hicieron en Francia, España y EEUU. Usan a la izquierda o a los liberales para llegar al poder y después los corren. Es una estrategia que aplican en todos los espacios: apoyan causas como el feminismo, la comunidad LGTB, pero al llegar al poder descartan la Navidad, excluyen a estos grupos sociales, porque son contrarios a sus objetivos”, sostiene el especialista.

Para el Dr. Hage, la sociedad civil occidental es quien debe estar alerta desde la cotidianidad. “Nos olvidamos de lo que somos en este lado y somos la sociedad común. Es la sociedad civil, quien está abriendo la primera puerta y hay que empezar a cerrarle puertas al radicalismo islámico”, afirma.

“Planean matarnos”

En medio de la retórica bélica y de venganza que sazona el conflicto Hamás e Israel, surge un testimonio contrario al odio. “Lo que me mueve a mí es crear vida, es avanzar, es querer a la gente. La ex primera ministra israelí, Golda Meir, dijo hace muchos años que el conflicto árabe-israelí se terminará el día que las madres palestinas quieran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros”, afirma Eduardo Polanski.

En su discurso, deja claro que no comparte ideal con el actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pues considera que “es un gobierno que no lleva adelante, no pudo llevar adelante ningún proyecto fuera de odio y más odio y más combate y más guerras y más combate”. Además, recuerda que previo al 7 de octubre, hubo alertas claras de lo que iba a pasar y no se logró prevenir.

Por otro lado, desmiente el afán por conquistar el territorio vecino. “no tengo ninguna intención de vivir en Gaza, de quitarles a ellos las tierras. La vida de ellos es su vida, y no tengo ninguna intención de que mi vida sea para que ellos no vivan, al contrario. El dolor existe, el odio existe y quienes llevaron a cabo el atentado están planeando todo el tiempo matarnos a nosotros. No para quedarse con las tierras y poder hacer algo con las tierras. Están planeando matarnos y a matarnos por el solo hecho de ser judíos y vivir en Israel, no por otra cosa”, concluye.