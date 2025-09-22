lunes 22  de  septiembre 2025

La Esquinita de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg

*El asesinato cruel de un joven decente, cristiano, buen padre y esposo, gran orador y con solo 31 años ha conmovido a todo el país. Charlie Kirk era un ejemplo de liderazgo y de valores humanos. No debemos permitir que la crueldad que significa un asesinato continúe cercenando las vidas de jóvenes y sus familias. Hoy tenemos una gran tristeza en nuestros corazones. Un dolor profundo nos acompaña. Que en paz descanse Charlie Kirk y que su proyecto de Turning Point siga triunfando y que Dios guíe a sus hijos pequeñitos y a su bella viuda. Una sentida pérdida. Los servicios fúnebres de Charlie se realizarán el próximo domingo 21 de septiembre en Arizona en un estadio de fútbol.

* Tyler Robinson está detenido en Utah después de haber sido acusado de ser el autor del asesinato del joven conservador, Charlie Kirk. Sus padres lo entregaron a las autoridades después que reconocieron sus fotos y él les confesó el crimen. Es muy lamentable esta situación.

Lee además
la esquinita de reme
OPINIÓN

La Esquinita de Reme
la esquinita de reme
OPINIÓN

La Esquinita de Reme

*El presidente Trump ha ordenado una movilización en Memphis similar a la que se llevó a cabo en Washington que termine con la criminalidad en esa ciudad. Los residentes de Memphis están muy agradecidos por esta medida.

*Aparentemente estamos en los momentos finales de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. ¡O se va o lo van! No hay marcha atrás.

*Nadine Menéndez, la esposa del Senador Bob Menéndez, Demócrata de New York, fue sentenciada a 4-1/2 años de cárcel por haber aceptado lingotes de oro, dinero en efectivo y un carro Mercedes Benz para que influenciara a su esposo. Bob Menéndez siempre fue un senador correcto y su trabajo fue excelente.

*Donald Trump recordó en el Pentágono a las víctimas del 11 de septiembre en su 24 aniversario. ¡Día de luto que no podremos olvidar!

*El excomisionado de Dade County, Joe Martínez, fue condenado a tres años de prisión después de un juicio donde hasta el juez se sintió mal de tener que condenar al Comisionado.

*El embajador británico en los Estados Unidos fue despedido la semana pasada después de conocerse su relación con el delincuente, Jeffrey Epstein. El nombre de Epstein sigue haciendo estragos.

*El presidente Trump anunció el jueves pasado que otorgaría a Charlie Kirk, de forma póstuma, la Medalla de la Libertad. ¡Nos alegramos mucho de esta decisión!

*Larry Ellison, el CEO de Oracle, se convirtió esta semana en el hombre más rico del mundo dejando atrás a Elon Musk. Este no ha sido un buen año para Musk.

*La derrota de Milei en las elecciones locales de Buenos Aires ha resultado en una debacle en Argentina. Después de la recuperación económica de ese país gracias a la excelente política económica del presidente Milei lo acontecido en las elecciones confirma lo que siempre hemos pensado. En Argentina nunca se sabe qué va a pasar en política. Muchos años de Perón y Kirchner que les siguen gustando a muchos en ese país.

*Murió en Miami el líder anticastrista Eduardo Arocena, que cumplió años de cárcel por un juicio celebrado en New York donde se le condenó a dos cadenas perpetuas. Fue liberado en el 2021 por sus condiciones de salud. Arocena fue el líder de Omega 7.

*El exjefe del Gobierno brasileño, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de prisión por intentar quedarse en el poder en su país, según declaran los izquierdistas. ¡Un verdadero golpe a la democracia y al futuro del gigante suramericano!

*Murió a los 89 años el famoso actor y director Robert Redford, uno de los grandes de Hollywood. Sus películas fueron muy aplaudidas y ganó varios premios por su excelente trabajo. ¡Descanse en paz!

*El afamado conjunto flamenco de Ida y Vuelta ya está de regreso en Miami y anuncia que estará todos los viernes en el restaurante español Xixon. Los sábados en El Gallegazo y los miércoles en Amelia’s. Un conjunto musical dirigido por Sivi y Almudena que los hará disfrutar muchísimo. ¡Altamente recomendado!

*El abogado Bernardo le dice a Rodolfo: tengo buenas y malas noticias para ti. Tú sabes que he tenido un día terrible, así que vamos a escuchar las buenas noticias primero. El abogado le dice: Bueno, me reuní con tu esposa y me dijo que había invertido cinco mil dólares en dos piezas de arte que ella piensa que pudieran venderse por 15 a 20 millones de dólares y yo creo que ella está en lo cierto. Rodolfo le contesta: ¡Maravilloso! Mi esposa es una mujer de negocios brillante; ¡me has hecho el día! Ahora sí puedo escuchar la mala noticia. ¿Cuál es? La foto que tiene es tuya con tu secretaria.

Te puede interesar

La Esquinita de Reme

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida