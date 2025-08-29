La Esquinita de Reme

*New York puede tener la elección más complicada de noviembre. Para contrarrestar al comunista de Zohran Mamdani, que representa la extrema izquierda, ha surgido un cubano exiliado, Joseph Hernández, que también aspira a la alcaldía de New York. No creemos que en un área tan complicada pueda tener éxito, pero desde aquí le mandamos nuestro saludo y mejores deseos.

*Según se reporta desde Cuba , la salud de Raúl Castro ha empeorado en los últimos días. Se menciona que tiene un cáncer en el estómago y en el recto. Raúl se ve muy pálido y ojeroso.

TENSIÓN DIPLOMÁTICA Maduro pide nuevamente a la ONU interceder ante despliegue militar de EEUU en el Caribe

*España ha sufrido la ola de calor más grande en récord. El clima en la Madre Patria ha roto todos los números existentes hasta ahora. Las cifras incluyen los fuegos que se han extendido por varias zonas del país. Un verdadero desastre.

*Los 10 mayores empleadores en Miami: Miami Dade County Public Schools, University of Miami, Baptist Health System, American Airlines, Jackson Health System, Florida International University, Carnival Cruise Lines, Miami Children Hospital, Mount Sinai Hospital.

*Trump removió a a la gobernadora del Federal Reserve, Lisa Cooke, de su posición. Ella fue acusada de cometer fraude en una hipoteca. Trump le dio una carta especificando los motivos de su decisión.

*Maurice Templesman, quien fue el último compañero sentimental de Jackie Kennedy, murió a los 94 años después de una caída. Templesman, un judío experto en diamantes, se mudó con Jackie y trabajó desde su apartamento después que fue diagnosticada con un cáncer terminal. Tuvieron una amistad muy bonita por muchos años.

*Donald Trump firmó una orden ejecutiva que le daría un año de cárcel a todo aquel que queme una bandera de los Estados Unidos. Medida sabía qué hará pensar dos veces a los delincuentes antes de hacerlo.

*En esta semana se declaró culpable de narcotráfico Ismael Zambada “El Mayo”, fundador y operador del Cartel de Sinaloa junto al Chapo Guzmán.

*La persona más longeva del mundo cumplió 116 años. Se trata de Ethel Catherham de Surrey, Reino Unido. ¡Felicidades!

*No hay duda de que Donald Trump va a limpiar el país de actividades criminales, asaltos, robos, secuestros, etc. Definitivamente después de Washington D.C. la limpieza vendrá a otras ciudades como Chicago y Los Ángeles.

*El FBI entró a la casa y oficinas de John Bolton buscando documentación confidencial. ¡Se armó la de San Quintín!

*Los congresistas demócratas socialistas de Texas Al Greene y J. Crockett están a punto de perder sus escaños, mejorando la sanidad mental de nuestro país. ¡Dios quiera que ambos dejen de representar al estado de Texas!

*Target anunció que después de 12 años como CEO, Brian Cornell, de 67 años, renunciará a esa posición después de ventas muy bajas en el 2025. La renuncia será efectiva el 1 de febrero de 2026.

*El nuevo reporte de visitantes (turistas) a todos los países del mundo nos da los siguientes datos: En primer lugar, Francia con 89.4 millones de visitantes seguido de España con 83.7 millones, Estados Unidos con 79.3, China con 65.7, Italia con 64.5, Turquía con 51.2 millones seguida de México con 45, Tailandia con 39.8, Alemania con 39.6 y finalmente el Reino Unido con 39.4 millones. ¡Muy interesantes cifras!

*Trump está luchando para eliminar la votación por correo para evitar el fraude electoral. En Florida, gracias al liderazgo de nuestro gobernador y otros funcionarios electos, no tenemos ese problema, pero existe en otros estados del país. Todo lo que se pueda lograr para la integridad de las elecciones es bienvenido.

*Las acciones del poderoso conglomerado de Procter and Gamble en la bolsa de valores de New York sigue siendo recomendada por los analistas. Una compañía muy bien manejada y con diversidad de productos.

*Los automóviles estadounidenses que más se han vendido en el último trimestre son en primer lugar Ford F Series con 412,848 unidades seguido del Chevy Silverado con 284,039 unidades y el Toyota RAV 4 con 239,451 unidades.

*Ya se pudo comprobar que Gavin Newsome es financiado por los Soros. ¡Grandes cantidades de dinero se le han dado para que siga destruyendo a Los Ángeles y trayendo el caos a ese Estado!

*Van dos niños mentirosos caminando por la calle y uno le dice al otro: “Mi papa hizo una escalera que llega al Sol”. El otro niño dice: “Mi papa encendió un cigarro con el Sol”. El primero le dice: “¡Mentira! ¿Cómo lo hizo?”. “¡Se subió en la escalera que hizo tu papa!”