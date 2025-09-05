La Esquinita de Reme

*El presidente Donald Trump dio instrucciones de desaparecer a los “capos de la droga” que iban en un barco que salió de Venezuela cargado de estupefacientes. Muy interesante ver cómo salieron disparados sin dejar huellas. Un mensaje muy claro: no vamos a permitir que se siga envenenando a nuestra juventud.

*Trump anunció que se honrará al exalcalde de New York Rudy Giuliani con la Medalla de la Libertad. Fecha y lugar de esta premiación no ha sido aún anunciada.

*La eficiente supervisora de Elecciones en Miami-Dade, Alina García, ha notificado a los votantes de Miami Dade que si les interesa continuar votando por correo deben llamar al 305-489-8444 y presionar el 2. En noviembre 4, la Ciudad de Miami tendrá elecciones muy importantes para alcalde y comisionados.

*La congresista demócrata Ilhan Omar acaba de rellenar sus estados financieros y ha sorprendido a medio mundo al corroborar que tiene $30 millones. En pocos años y con un salario limitado ha podido convertirse en millonaria. ¡Qué suerte tan grande!

*Kraft-Heinz, después de 10 años de matrimonio, decidieron divorciarse en una de las separaciones “más sonadas” en Wall Street. Las acciones de Kraft bajaron inmediatamente que se anunció la separación, pero volvieron a subir.

*El presidente de Nestlé, una de las firmas más exitosas del mundo, Laurent Freixe, fue despedido de su importante posición por no haber informado a la empresa de sus relaciones con una subordinada. La política de Nestlé no permite relaciones entre un jefe y una empleada.

*La familia del exdirector del FBI Robert Mueller ha confirmado que éste padece de párkinson y no está en condiciones de responder a interrogatorio alguno. Vamos a ver qué le encuentran a Bill y Hillary.

*Uno de los congresistas más repulsivos de New York es el ex-obeso Jerry Nadler. Nadler aprovechó la tranquilidad de Labor Day para anunciar que no aspiraría de nuevo a su escaño y que se retiraría después de este año.

*Rudy Giuliani, quien como alcalde de New York fue héroe de la nación, sufrió un accidente que lo dejó bien “magullado” cuando un automóvil le declaró la guerra y lo embistió sin compasión. ¡Le deseamos rápida recuperación al alcalde favorito de los estadounidenses!

*La senadora republicana Jonie Ernst, de Iowa, ha anunciado que no se postulará para la reelección. La legisladora federal ha sido una fuerte combatiente a favor de los derechos de las mujeres en lo militar. Ha tenido sus encontronazos con Trump y a sus 55 años parece quiere disfrutar los años que le quedan en el convento.

*Trump piensa cerrar 120 oficinas del IRS en todo el país. ¡Muy bueno!

*Miguel Uribe, el padre del senador del mismo nombre asesinado en Colombia, anunció que aspiraría a la Presidencia de su país. Uribe está muy afectado con la muerte de su hijo y la falta de información sobre la órden de asesinato.

*José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, es culpable de ayudar a Chávez y Maduro a consolidar una tiranía en Venezuela. No dudaría que Zapatero esté siendo investigado por su ayuda a estos tiranos y narcotraficantes.

*El 10 de septiembre se cumplen 10 años del establecimiento del restaurante MesaMar en Coral Gables. Diez años de celebrar cumpleaños, muchos baby showers y despedidas de solteras, 10 años maravillosos de buena comida y mucho cariño por parte de los propietarios. Nuestras Felicitaciones para Lilia Molina (Fifi) y Felipe Valls. ¡Que sigan los éxitos!

*Alina Hanna reportó que la congresista Mónica McIver estaba siendo acusada de tres cargos de interferencia con el Federal Law Enforcement y está frente a una a posible condena de 17 años en prisión.

*Vivec Ramaswamy está al frente de los candidatos por la gobernación de Ohio por más de ocho puntos. Es un hombre muy inteligente que sería un gran gobernador.

*Ya fue liberada en Bolivia la expresidente Jeanine Añez, quien nunca debió ser encarcelada. La democracia está resurgiendo en América Latina gracias a Dios.

*El famoso Hereford Grill abrirá sus puertas de nuevo bajo la dirección de Erasmo DaSilva de Zucca restaurante. A partir de 5 de septiembre, en el mismo local en Le Jeune Road, donde estuvieron por muchos años. Nos dicen que el lugar está espectacular y la comida será una obra de arte.

*”Cariño tranquila, que estoy con mi madre, en dos horas voy para la casa”, “Ven ahora mismo o cambio la cerradura y no vuelvas a entrar”, “Relájate amor ¿qué te pasa? ¿estás en los días del mes?”, “No, no estoy con eso , estoy con tu madre”.