La familia Guiribitey apuesta por la salud mental en Miami con una nueva donación a Jackson Health Foundation

MIAMI.– La familia Guiribitey continúa fortaleciendo su compromiso con la salud, el bienestar y las comunidades del sur de Florida a través de una nueva contribución filantrópica a la Jackson Health Foundation, destinada a apoyar proyectos de expansión y modernización dentro de Jackson Health System, incluyendo iniciativas relacionadas con la atención de salud mental y los servicios de emergencia de Jackson Memorial Hospital y Jackson Behavioral Health Hospital.

La contribución representa una extensión del trabajo filantrópico que la familia Guiribitey ha desarrollado durante años a través de la Guiribitey Family Foundation, con un enfoque particular en iniciativas de salud, salud mental, educación y apoyo humanitario para comunidades vulnerables.

La fundación, cofundada por Tatiana Guiribitey, la psiquiatra Dra. Patricia Guiribitey y la Dra. Camila Guiribitey, creadora de contenido, ha desarrollado y respaldado diversas iniciativas humanitarias y médicas, tanto en el sur de Florida como en América Latina. Su labor ha incluido apoyo a programas de atención médica y de salud mental, misiones humanitarias, iniciativas educativas y donaciones de recursos esenciales para niños, familias y comunidades con necesidades.

A través de estas iniciativas, la familia Guiribitey ha buscado promover un impacto que vaya más allá de la asistencia inmediata, apoyando proyectos que contribuyan al bienestar y a mejores oportunidades para las comunidades que sirven.

La nueva contribución a Jackson Health Foundation llega en un momento de importante crecimiento para Jackson Health System, que continúa desarrollando proyectos destinados a ampliar y mejorar sus instalaciones y servicios médicos. Los esfuerzos filantrópicos de la comunidad han sido fundamentales para respaldar estas iniciativas, incluyendo inversiones significativas en infraestructura de emergencia y atención especializada.

La familia Guiribitey continuará desarrollando iniciativas filantrópicas a través de la Guiribitey Family Foundation, con el objetivo de apoyar proyectos que generen oportunidades, promuevan el bienestar y tengan un impacto positivo y duradero en las comunidades.