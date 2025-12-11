sábado 13  de  diciembre 2025
ALTRUISMO

La Fundación Acevedo anuncia la primera Beca Jenisbel Acevedo en Miami Dade College para apoyar a futuros profesionales de la salud

El evento reunió a líderes comunitarios, profesionales de la salud, educadores y familiares

Entrega de la beca de enfermería.&nbsp;

Entrega de la beca de enfermería. 

Cortesía
Jenisbel Acevedo junto a Carolina Molina, ganadora de la beca.

Jenisbel Acevedo junto a Carolina Molina, ganadora de la beca.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Fundación Acevedo anunció oficialmente la primera Beca Jenisbel Acevedo durante un evento especial en el campus médico de Miami Dade College (MDC), donde se reconoció a su primera beneficiaria: Carolina Molina, una inmigrante de primera generación y estudiante de primer año de enfermería, cuya historia de perseverancia y propósito refleja el espíritu de esta iniciativa.

El evento fue conducido por la reconocida periodista y presentadora de Univision Pamela Silva, y reunió a líderes comunitarios, profesionales de la salud, educadores y familiares en una celebración dedicada a la educación, la oportunidad y el desarrollo de la próxima generación de trabajadores de la salud.

Lee además
La Fundación Cultural Latin Grammy acepta solicitudes para las becas de 2025 hasta el 10 de abril.
ACTIVISMO

Fundación cultural Latin Grammy anuncia beca para artistas emergentes
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade
OPORTUNIDAD

Miami-Dade extiende plazo de beca "Peace & Prosperity" para jóvenes afectados por violencia con armas

El Presidente del Campus Médico de Miami Dade College (MDC), Dr. Alwyn Leiba, ofreció la bienvenida oficial y destacó la importancia de esta beca y la misión que impulsa la Fundación Acevedo. La beca fue creada por Jenisbel Acevedo, doctora, autora, filántropa y Presidenta de la Fundación Acevedo, inspirada por su propia experiencia como inmigrante y estudiante de medicina.

Nacida en Cuba en una familia de médicos, Jenisbel llegó a los Estados Unidos a los nueve años tras cruzar el mar en un viaje peligroso. Su familia más adelante fundó La Colonia Medical Centers, continuando su legado multigeneracional de servicio en el área de la salud. Con ese mismo compromiso y una profunda vocación de ayudar, Acevedo creó esta beca para apoyar a estudiantes hispanos de primera generación que persiguen estudios de enfermería, especialmente aquellos que han enfrentado retos o han cambiado de carrera para seguir su verdadera vocación.

La primera beneficiaria, Carolina Molina, refleja exactamente ese espíritu.

Anteriormente maestra de inglés en una escuela secundaria, Carolina decidió cambiar de carrera después de haber sido hospitalizada y haber visto de cerca la importancia vital del trabajo de las enfermeras en la recuperación de los pacientes. De una experiencia vulnerable nació su propósito: servir, sanar y acompañar a otros en sus momentos más difíciles.

“La historia de Carolina es un recordatorio poderoso de que la adversidad puede despertar nuestro mayor llamado”, expresó Jenisbel Acevedo durante su discurso. “Esta beca existe para crear oportunidades para estudiantes como ella… jóvenes que se atreven a soñar, que eligen la valentía y transforman sus experiencias en un compromiso de ayudar a los demás”.

La Beca Jenisbel Acevedo se otorga con base en tres criterios principales:

  • Estudiante de primer año de enfermería
  • Estudiante inmigrante hispano de primera generación
  • Estudiante que haya hecho un cambio significativo de carrera

El ensayo de Molina, centrado en la salud mental, el cuidado del paciente y su deseo de generar un impacto en la comunidad, la convirtió en la candidata ideal.

El evento concluyó con un emotivo mensaje de agradecimiento por parte de Acevedo, quien reafirmó el compromiso de su fundación con la educación y el fortalecimiento del sistema de salud a través de nuevas generaciones de profesionales.

“Invertir en los estudiantes es invertir en nuestro futuro”, afirmó Jenisbel Acevedo. “Me enorgullece honrar a Carolina hoy, y aún más ver todo lo que logrará en el campo de la salud. ¡Este es solo el comienzo!"

Temas
Te puede interesar

Florida entre los mejores destinos del país para ejercer la enfermería, según estudio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una familia cubana, en un emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami.
Migración

EEUU cancela programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

El  expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. 
BOLIVIA

Expresidente Luis Arce pasa su primera noche en prisión en aislamiento

Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

Te puede interesar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Enviado de EEUU anuncia reunión con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Be´eri, cruel asalto de Hamás.
MUNDO

Kibutz en Israel acuerda demoler casas dañadas en asalto de Hamás

Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

Organización de Naciones Unidas.
MUNDO

Derechos Humanos: Vigencia y desafíos 77 años después

Farmacia en Cuba. 
CRISIS SANITARIA

Cuba: Aumentan a 47 las muertes por dengue y chikungunya