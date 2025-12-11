La Fundación Acevedo anuncia la primera Beca Jenisbel Acevedo en Miami Dade College para apoyar a futuros profesionales de la salud

La Fundación Acevedo anunció oficialmente la primera Beca Jenisbel Acevedo durante un evento especial en el campus médico de Miami Dade College (MDC), donde se reconoció a su primera beneficiaria: Carolina Molina , una inmigrante de primera generación y estudiante de primer año de enfermería, cuya historia de perseverancia y propósito refleja el espíritu de esta iniciativa.

El evento fue conducido por la reconocida periodista y presentadora de Univision Pamela Silva , y reunió a líderes comunitarios, profesionales de la salud, educadores y familiares en una celebración dedicada a la educación, la oportunidad y el desarrollo de la próxima generación de trabajadores de la salud.

El Presidente del Campus Médico de Miami Dade College (MDC), Dr. Alwyn Leiba, ofreció la bienvenida oficial y destacó la importancia de esta beca y la misión que impulsa la Fundación Acevedo. La beca fue creada por Jenisbel Acevedo, doctora, autora, filántropa y Presidenta de la Fundación Acevedo, inspirada por su propia experiencia como inmigrante y estudiante de medicina.

Nacida en Cuba en una familia de médicos, Jenisbel llegó a los Estados Unidos a los nueve años tras cruzar el mar en un viaje peligroso. Su familia más adelante fundó La Colonia Medical Centers, continuando su legado multigeneracional de servicio en el área de la salud. Con ese mismo compromiso y una profunda vocación de ayudar, Acevedo creó esta beca para apoyar a estudiantes hispanos de primera generación que persiguen estudios de enfermería, especialmente aquellos que han enfrentado retos o han cambiado de carrera para seguir su verdadera vocación.

La primera beneficiaria, Carolina Molina, refleja exactamente ese espíritu.

Anteriormente maestra de inglés en una escuela secundaria, Carolina decidió cambiar de carrera después de haber sido hospitalizada y haber visto de cerca la importancia vital del trabajo de las enfermeras en la recuperación de los pacientes. De una experiencia vulnerable nació su propósito: servir, sanar y acompañar a otros en sus momentos más difíciles.

“La historia de Carolina es un recordatorio poderoso de que la adversidad puede despertar nuestro mayor llamado”, expresó Jenisbel Acevedo durante su discurso. “Esta beca existe para crear oportunidades para estudiantes como ella… jóvenes que se atreven a soñar, que eligen la valentía y transforman sus experiencias en un compromiso de ayudar a los demás”.

La Beca Jenisbel Acevedo se otorga con base en tres criterios principales:

Estudiante de primer año de enfermería

Estudiante inmigrante hispano de primera generación

Estudiante que haya hecho un cambio significativo de carrera

El ensayo de Molina, centrado en la salud mental, el cuidado del paciente y su deseo de generar un impacto en la comunidad, la convirtió en la candidata ideal.

El evento concluyó con un emotivo mensaje de agradecimiento por parte de Acevedo, quien reafirmó el compromiso de su fundación con la educación y el fortalecimiento del sistema de salud a través de nuevas generaciones de profesionales.

“Invertir en los estudiantes es invertir en nuestro futuro”, afirmó Jenisbel Acevedo. “Me enorgullece honrar a Carolina hoy, y aún más ver todo lo que logrará en el campo de la salud. ¡Este es solo el comienzo!"