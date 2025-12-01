viernes 5  de  diciembre 2025
La guía de Claudia Reves para evitar riesgos al comprar o vender una propiedad

Reves señala que, aunque muchas personas creen que los contratos de compraventa son estándar, cada uno posee cláusulas que pueden impactar de forma significativa a compradores y vendedores

La abogada Claudia Reves.

La abogada Claudia Reves. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI— En un entorno inmobiliario dinámico y lleno de detalles legales que pueden pasar desapercibidos, Claudia Reves, abogada en Real Estate y fundadora de Reyes Reves & Betancourt Law Firm (RRB Law Firm), afirma que contar con un abogado antes de firmar cualquier documento es esencial para evitar riesgos financieros y legales que pueden comprometer la operación.

“Firmar un contrato sin la revisión de un abogado es como caminar con los ojos vendados en una transacción que puede definir tu futuro financiero. Mi misión es asegurar que cada cliente entre a una negociación con claridad, seguridad y poder”, declara Reves.

Riesgos frecuentes al firmar sin asesoría legal

Reves señala que, aunque muchas personas creen que los contratos de compraventa son estándar, cada uno posee cláusulas que pueden impactar de forma significativa a compradores y vendedores. Entre los riesgos más comunes menciona:

  • Cláusulas ambiguas que pueden favorecer a la otra parte.
  • Penalidades económicas por plazos o términos malentendidos.
  • Problemas ocultos en el título de propiedad.
  • Asunción involuntaria de costos adicionales o responsabilidades futuras.
  • Vulnerabilidad ante estafas o prácticas desleales.

“La asesoría legal no es un gasto: es una inversión que protege tus derechos, tu patrimonio y tu tranquilidad”, afirma.

El rol del abogado en una transacción inmobiliaria

Para Reves, la presencia de un abogado de Real Estate garantiza transacciones más seguras y transparentes. Entre sus funciones clave se encuentran:

  • Revisión completa de contratos y documentos.
  • Análisis del estado legal de la propiedad.
  • Gestión de negociaciones en favor del cliente.
  • Prevención de riesgos futuros.
  • Acompañamiento profesional desde el inicio de la operación hasta el cierre.

La historia de Claudia Reves: resiliencia, crecimiento y un compromiso profundo con sus clientes

La trayectoria de Reves es un ejemplo de esfuerzo y determinación. Llegó a Estados Unidos a los 22 años, dejando atrás su familia en Cuba y sus estudios de Derecho. Frente a un nuevo idioma, un sistema legal completamente distinto y una nueva cultura, decidió comenzar de cero.

Durante sus primeros años trabajó como realtor y manager en Visionworks, lo que le otorgó una visión cercana del mercado inmobiliario, lo que hizo que desarrollara sus habilidades de liderazgo, servicio al cliente y disciplina.

Ingresa en la escuela de derecho donde conoció a quienes hoy son sus socias y mejores amigas, con quienes formó Reyes Reves & Betancourt Law Firm. Juntas combinan su experiencia para proteger a compradores, vendedores e inversionistas, asegurando transacciones sólidas y decisiones informadas.

“Cada desafío me enseñó resiliencia, pasión y perseverancia. Hoy uso mi historia para guiar a otros a lograr sus metas y proteger lo que con tanto esfuerzo construyen”, comparte Reves.

Mensaje motivacional

“No importa de dónde vengas ni los obstáculos que enfrentes. Con esfuerzo, disciplina y pasión, puedes alcanzar tus sueños y ayudar a otros a alcanzar los suyos”.

Sobre Reyes Reves & Betancourt Law Firm

Reyes Reves & Betancourt Law Firm es una firma dedicada al Derecho Inmobiliario, reconocida por su enfoque humano y estratégico. Su misión es brindar asesoría legal clara, eficiente y personalizada a compradores, vendedores e inversionistas, garantizando decisiones seguras en cada etapa del proceso.

Para más información: @rrblawfirm / 305-209-1335

