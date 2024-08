Letanías para una isla amada

Cubierta del poemario Litany of an Island, de la escritora Noris Capín. Cortesía/Prensa

MIAMI.- La editorial Emmanuel Publisher, Inc., con sede en Miami y creada por el escritor y editor Emilio de Armas y el diseñador Manuel Villaverde, anuncia su más reciente publicación: el poemario Litany of an Island, de la escritora Noris Capín, quien ha creado la cubierta de su libro. En esta obra, escrita y editada en inglés, Capín rescata recuerdos de los primeros años de su existencia transcurridos en Cuba y de los años vividos como exiliada en Estados Unidos.







La migración cubana en los Estados Unidos se ha extendido por más de 60 años, en un proceso histórico y cultural de características únicas que hoy se reconocen en campos tan aparentemente diversos como la economía y la literatura, en la que se cuentan por docenas los nombres de autores cubanos y cubanoamericanos que escriben en español y/o en inglés, dando origen a una segunda vertiente de la literatura cubana, a la que quizás convendría considerar no solo como cubanoamericana, sino también como “anglocubana”, por el idioma en que se expresa. A esta última pertenece Litany of an Island.

Noris Capín, que llegó a este país con sus padres en 1969 durante la operación Freedom Flights (vuelos de la libertad), vivió su adolescencia en Boston, Massachusetts, y posteriormente se estableció en el sur de Florida, donde continuó sus estudios y trabajó como maestra de kindergarten. Desde 2006 es articulista de EnUSA Spanish Language Newspaper, y desde 2008 es columnista e ilustradora de las publicaciones La Voz Católica y Florida Catholic, de la Arquidiócesis de Miami. Antes de Litany of an Island, ella había publicado tres libros en español: ¡Mujer, levántate! (2005), Al filo del amanecer (2009) y Oh, Filotea, la voz que te nombra (2021). La profesora Inés Morales —editora de Litany of an Island— escribe en su nota de contracubierta para esta obra, lo siguiente: “Los versos de este libro son tan evocadores que nos transportan a tiempos y lugares que creíamos olvidados hace mucho tiempo, o que estaban sellados firmemente tras una barrera inquebrantable. Tal es el poder del tour de force emocional de Noris. Sus singulares giros lingüísticos y su precisa elección de palabras revelan una voz apasionada y genuina, que pasa por alto el pensamiento racional para llegar directamente al núcleo del ser. Se trata de una poesía que apela al sentimiento, la emoción, la intuición, con tanta fuerza que no tenemos más opción que acompañarla en su viaje, leyendo poema tras poema hasta que terminamos de leer el libro". “Recorrer las páginas de Litany of an Island es acompañar a su autora en un dramático reencuentro con nuestras propias vidas”, ha comentado Emilio de Armas. El poemario puede adquirirse a través de este enlace.

