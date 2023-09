El poemario "Señales de la Espiral" toca las fibras humanas

Este segundo cuerpo de la mencionada trilogía comprende parte de la vida del escritor, por lo que estamos ante una poesía testimonial, humana y cercana. Un poemario donde las imágenes por lo general conducen a escenarios oscuros, solo salvados en ocasiones por el amor, esa entidad mágica y única que casi siempre protege y alienta. El tema que hilvana los poemas de Sambra en este libro son reflejo de los padecimientos, la resistencia y también el ardor por un país convulso y complejo, como lo es Cuba.

A Señales de identidad le favorecen los poemas también en inglés. El lector percibe una doble sonoridad que en cada lengua abre senderos de percepción que conducen al mismo lugar, emocional, humano, poético, pero en un ritmo diferente. “Por mis huesos la esperanza tiene el sabor de la vigilia”, texto que en inglés crece: “Through my bones the hope has de test of wakefulness”, pues la vigilia en español, se puede leer también como desvelo, y así suena en inglés, como desvelo, y son sensaciones distintas rumbo al mismo destino poético.

También las fotografías de Manuel C. Díaz le imprimen al libro fuerza emotiva. Aunque las fotos no están concebidas para Señales de identidad, su selección y distribución en el texto se integran como parte esencial, casi en complicidad con los poemas. Muchas de las imágenes de Díaz han sido galardonadas en concursos fotográficos, lo que habla del buen ojo del también escritor y preso político cubano.

Los poemas de Señales de identidad están escritos con versos largos, oraciones que se alargan, como que no quieren detenerse porque hay mucho más que decir. Hay textos en prosa como Poema en transición, que parecen un cuento donde prevalece lo exaltado: “Estamos en guerra. Siempre estamos en guerra. Estamos en guerra hasta con nuestros propios cadáveres”. La fuerza rotunda, taladrante de “guerra”, va marcando un rompimiento, rodeado por el resto del texto que invita a la resistencia, a soportar el dolor de la realidad y a no sucumbir. Por ello termina de esta manera el poema en prosa: “Porque he aprendido además que el mundo se rige como las cortinas del proscenio, de sorpresa en sorpresa, de aplausos en los aplausos y quienes fueron ahora grupos de inconformes pueden ser mañanas triunfadores o inevitables candidatos en las señales que nos muestra la espiral”.

Ismael Sambra fue miembro de varios movimientos literarios. Fundador de las revistas Museo y El Grupo, trabajó también como actor teatral, y como guionista en la emisora de televisión Tele Turquino, en Cuba. En 1993 fue encarcelado por su disidencia con el régimen de Fidel Castro, y liberado en 1997 a petición del gobierno canadiense, y el PEN de ese país. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera.

El autor de Señales de la Espiral se presenta el viernes 15 de septiembre, a las 7:30 pm, en la tertulia La Otra Esquina de las Palabras, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, 33145.