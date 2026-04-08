Lindsay Casinelli inicia nueva etapa como copresentadora oficial de La Mesa Caliente en su cuarto aniversario

MIAMI - La reconocida periodista y presentadora Lindsay Casinelli da un paso clave en su carrera al integrarse oficialmente como copresentadora de La Mesa Caliente, el exitoso programa de las tardes de Telemundo, que celebra su cuarto aniversario con una renovación de imagen, nuevas voces y una propuesta aún más sólida para su audiencia.

Tras su participación como copresentadora invitada desde septiembre de 2025, Casinelli se une de manera oficial al panel junto a Verónica Bastos, Andrea Meza y Karla Monroig, marcando el inicio de una nueva etapa para el programa número uno de la televisión en español en su franja horaria.

Con una trayectoria destacada en televisión hispana, que abarca desde el entretenimiento hasta el periodismo deportivo, Lindsay Casinelli ha logrado consolidarse como una de las figuras más versátiles y queridas por la audiencia. Su capacidad para conectar de manera auténtica, sumada a su experiencia cubriendo importantes eventos nacionales e internacionales, la posiciona como una voz clave dentro del panel.

“Formar parte oficialmente de La Mesa Caliente en un momento tan especial es un honor”, expresó Casinelli. “Este programa representa conversación real, conexión y comunidad. Estoy emocionada de seguir creciendo junto a este increíble equipo y, sobre todo, con nuestra audiencia”. “Formar parte oficialmente de La Mesa Caliente en un momento tan especial es un honor”, expresó Casinelli. “Este programa representa conversación real, conexión y comunidad. Estoy emocionada de seguir creciendo junto a este increíble equipo y, sobre todo, con nuestra audiencia”.

La llegada oficial de Casinelli en su cuarto aniversario aporta una nueva energía al formato, reforzando el compromiso del show de ofrecer conversaciones dinámicas, actuales y sin filtros sobre temas de farándula, bienestar y actualidad.

La audiencia puede sintonizar La Mesa Caliente para ver a Casinelli en vivo de lunes a viernes a las 3pm/2c por Telemundo, así como disfrutar de contenido exclusivo a través de sus plataformas digitales.

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Sobre Lindsay Casinelli

Lindsay Casinelli es una periodista y presentadora de televisión con una destacada trayectoria en medios hispanos. Reconocida por su versatilidad y cercanía con la audiencia, ha cubierto importantes eventos internacionales y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en el ámbito del entretenimiento y el deporte. Pueden conectar con ella por Instagram: @lindsaycasinelli