CONTROVERSIA

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, abandona entrevista en vivo con Telemundo

El hecho ocurrió durante el programa Pica y se extiende, en el que los conductores la interrogaron sobre las controversias en tono a su coronación

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.

AFP/ Lillian Suwanrumpha
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La controversia sigue siendo protagonista del reinado de Miss Universo 2025, Fátima Bosch. En una reciente entrevista con la cadena Telemundo, la ganadora del certamen de belleza decidió retirarse en medio de una entrevista en vivo tras mostrarse incómoda por las preguntas relacionadas a las noticias polémicas que rodearon su coronación.

El hecho ocurrió durante el programa Pica y se extiende, en el que los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan la interrogaron sobre temas álgidos como las acusaciones de fraude por su triunfo, la demanda presentada en su contra por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, y los señalamientos contra Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo.

Esta línea de preguntas no tardó en generar disgusto en la modelo mexicana. En cierto punto, Adyan la interrogó sobre las declaraciones de Rocha en las que afirmó que Miss Costa de Márfil (cuarta finalista del certamen y una de la grandes favoritas) no podía ganar por las restricciones de su visa.

"Yo no sé las reglas a fondo, pero todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte. Sin embargo, Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”, expresó Bosch.

Más adelante, Stephen le preguntó si habría concursado aun sabiendo de las polémicas que estallarían a raíz de su triunfo, a lo que la reina defendió su participación, asegurando que Miss Universo era su sueño y que ella no tenía nada que ver con las polémicas de la Organización.

“Tristemente, vivimos en una sociedad donde todavía molesta ver a una mujer brillar. A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan cosas polémicas”, denunció.

Embed

Demanda

Otro de los momentos tensos de la entrevista ocurrió por el tema de la demanda por difamación presentada recientemente por Nawat Itsaragrisil.

En los primeros días de concentración del Miss Universo 2025 en Tailandia, se viralizó un video de una discusión entre Itsaragrisil y Bosch, con la en ese entonces representante de Miss México afirmando que la había llamado "tonta" delante del resto de sus compañeras.

“Yo no tengo ninguna demanda. No he difamado a nadie. No quiero hablar de ese tema”, respondió de forma tajante.

Sin embargo, Adyan reveló en otro segmento del programa que Bosch le dio una versión distinta fuera de cámaras, en la que le comentó que su padre estaba al tanto de la situación y manejando los detalles legales.

Al volver del primer corte comercial de la entrevista, diez minutos después, Adyan informó que Bosch había decidido abandonar el estudio y cancelar por completo su agenda con la televisora. En un principio, habían anunciado que la Miss Universo lo acompañaría durante todo el programa y que tendría diferentes compromisos con Telemundo a lo largo de la semana.

“Quiero aclarar que resaltamos la labor que ella hace y la de la organización con el tema del empoderamiento de la mujer, pero no somos responsables si ella tiene algún problema respondiendo. Por eso decidió abandonar los programas”, explicó el conductor desde En Casa con Telemundo, su otro espacio.

Hasta ahora, ni Fátima Bosch ni la Organización Miss Universo se han pronunciado al respecto.

