viernes 29  de  mayo 2026
FALLA

Cohete de Blue Origin explota en plataforma de lanzamiento durante prueba

La empresa espacial de Bezos, Blue Origin, dijo en X que había sufrido una "anomalía" durante la prueba en Florida y que "todo el personal ha sido localizado"

Una captura de imagen, obtenida el 29 de mayo de 2026 a partir de contenido de video generado por usuarios (UGC) en la página de X de @JConcilus y compartida en redes sociales, muestra el cohete New Glenn de Blue Origin explotando durante un vuelo de prueba el 28 de mayo de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida.

Una captura de imagen, obtenida el 29 de mayo de 2026 a partir de contenido de video generado por usuarios (UGC) en la página de X de @JConcilus y compartida en redes sociales, muestra el cohete New Glenn de Blue Origin explotando durante un vuelo de prueba el 28 de mayo de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida.

JOHNCN (@JCONCILUS) EN X / UGC / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Cabo Cañaveral.- El cohete New Glenn de Blue Origin explotó el jueves en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral durante una prueba, un revés a las ambiciones espaciales del multimillonario Jeff Bezos.

Un video del incidente muestra humo saliendo de la parte inferior del cohete, que mide 98 metros de altura, antes de quedar envuelto por completo en una enorme bola de fuego.

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La empresa espacial de Bezos, Blue Origin, dijo en X que había sufrido una "anomalía" durante la prueba en Florida y que "todo el personal ha sido localizado".

"Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy", dijo la empresa en un breve comunicado, y agregó que "todo el personal ha sido localizado".

La explosión es el último revés para el también fundador de Amazon, inmerso en una frenética carrera con Elon Musk y su firma SpaceX por la exploración espacial.

El cohete New Glenn es la base de las ambiciones espaciales de Blue Origin, en contraposición con el cohete Starship, el más grande de la historia, que desarrolla SpaceX.

"Es demasiado pronto para conocer la causa, pero ya estamos trabajando para descubrirla", dijo Bezos en X poco después de la explosión.

"Un día muy duro, pero reconstruiremos todo lo que haya que reconstruir y volveremos a volar. Vale la pena", agregó.

Elon Musk expresó sus condolencias y calificó el accidente de "muy desafortunado".

El mes pasado, el cohete New Glenn de Blue Origin fracasó en una misión para colocar un satélite de comunicaciones en la órbita correcta, lo que dio lugar a una investigación.

Aunque la empresa reutilizó y recuperó con éxito un propulsor del cohete New Glenn, la misión no tripulada no logró colocar en órbita el satélite de la empresa AST SpaceMobile.

¿Llegarán a tiempo?

El congresista de Florida Mike Haridopolos, cuyo distrito incluye Cabo Cañaveral, afirmó en un comunicado en X que ha estado en contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

"Estoy agradecido de que no se hayan reportado heridos y agradecido por los servicios de emergencia, ingenieros y equipos de lanzamiento que actuaron con rapidez", dijo Haridopolos.

La NASA y Blue Origin habían estado colaborando en el desarrollo de un módulo de alunizaje para las misiones lunares Artemis.

"El vuelo espacial no perdona, y desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de carga pesada es extraordinariamente difícil", escribió en X el administrador de la NASA, Isaacman.

"Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar el impacto en las misiones a corto plazo y volver a lanzar cohetes", agregó.

La NASA tiene como objetivo probar un encuentro en órbita entre naves espaciales y uno o dos módulos de alunizaje en 2027, y llevar a cabo un alunizaje tripulado antes de finales de 2028.

Pero queda mucho por hacer hasta entonces, y los expertos del sector expresan reiteradamente dudas sobre si Blue Origin y SpaceX llegarán a tiempo.

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FUENTE: AFP

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