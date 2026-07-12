martes 14  de  julio 2026
INSPIRACIÓN

Liza Báez demuestra que la autenticidad sigue siendo el contenido más poderoso de internet

Sus viajes, eventos, retos y experiencias personales se transforman en narraciones llenas de emoción, suspenso y comedia

Liza Báez.

Liza Báez.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En un ecosistema digital donde las tendencias duran apenas unas horas, Liza Báez ha encontrado una fórmula distinta para conectar con millones de personas: hacer del día a día el escenario perfecto para la comedia. Sin recurrir al escándalo, al humor ofensivo o a las fórmulas fáciles, la creadora ha construido una comunidad que se reconoce en sus historias porque hablan de aquello que todos viven, pero pocos saben contar.

Su esencia parte de una idea sencilla: encontrar humor en las situaciones más pequeñas, incómodas, absurdas y completamente reales. Cada video nace de experiencias que cualquier persona podría haber vivido, convirtiéndolas en relatos en los que la risa aparece como una forma de sentirse acompañado y comprendido.

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Más que crear contenido, Liza construye pequeñas historias. Sus viajes, eventos, retos y experiencias personales se transforman en narraciones llenas de emoción, suspenso y comedia, haciendo que quienes la siguen sientan que estuvieron ahí junto a ella. Ese estilo de storytelling se ha convertido en uno de los sellos más reconocibles de su trabajo.

Su propuesta también rompe con la idea de que el entretenimiento digital necesita exageraciones para destacar. Liza ha apostado por un humor blanco, ingenioso y familiar, demostrando que es posible conectar con millones de personas sin sacrificar la autenticidad ni depender de la polémica.

Si existe algo que distingue su universo creativo, es la identidad que ha construido alrededor de su comunidad. Su inconfundible peinado dio origen al nombre con el que llama a sus seguidores: "pelusas", mientras que en cada misión colectiva los convierte en sus "soldados", lo que genera una complicidad poco común entre creadora y audiencia.

A todo ello se suma una galería de personajes que ya forman parte de su sello creativo: la rata Filips, Jaime, Chato, la chica que califica clavados, la locutora con audífonos de gatito, entre muchos otros, nacidos de su imaginación y de la creatividad con la que aprendió a divertirse desde niña. Son figuras que aparecen constantemente en sus videos y que han terminado por convertirse en referentes para su comunidad.

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Además de la comedia, Liza domina formatos como los sketches, los personajes y las narraciones de experiencias reales, siempre desde una perspectiva cercana y espontánea. Sus seguidores conectan especialmente cuando decide enfrentarse a nuevos retos, probar actividades desconocidas o cumplir misiones que parecen sencillas, pero terminan convirtiéndose en divertidas aventuras donde los errores, los nervios y las reacciones son completamente genuinos.

Lejos de construir una imagen perfecta, la creadora comparte también los momentos en los que las cosas no salen como esperaba. Para ella, mostrar el proceso, los intentos fallidos y los aprendizajes es tan importante como celebrar los logros, una filosofía que ha fortalecido el vínculo con su audiencia.

Aunque el entretenimiento es el eje principal de su contenido, Liza también encuentra espacio para compartir mensajes de ánimo y fortaleza desde un lugar profundamente humano, evitando el positivismo superficial. Su intención nunca ha sido dar lecciones, sino recordar que detrás de cada pantalla hay personas atravesando historias similares.

Ese impacto ha quedado reflejado en algunos de los mensajes más significativos que ha recibido a lo largo de su trayectoria. Entre ellos, uno que marcó profundamente su carrera: una persona le escribió para decirle que uno de sus videos había llegado en uno de los momentos más difíciles de su vida y que, de alguna manera, la había ayudado a seguir adelante. Ese tipo de experiencias le confirmó que el humor también puede convertirse en una forma de acompañar y generar esperanza.

Conozca más sobre la creadora en su cuenta de Instagram.

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