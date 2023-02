López Obrador extiende alfombra roja al designado gobernante cubano

El designado gobernante de la dictadura cubana fue invitado expresamente por López Obrador, quien lo recibió al lado de la escalerilla.

Ambos tienen previsto visitar la Región Naval número 7 de Campeche donde se reunirán con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

López Obrador no ha escatimado recursos y elogios para recibir al representante de la dictadura castrista. Durante la visita Díaz-Canel recibirá la Orden Mexicana del Águila Azteca, que es la más alta distinción que se entrega a extranjeros, en reconocimiento al apoyo que brindó Cuba a México durante la pandemia del coronavirus con el envío de cientos de médicos y enfermeras, por la recepción en la isla de cientos de estudiantes de medicina, y por la venta de vacunas y medicamentos, pese a que México pagó millonarios fondos del erario.

Diputados de la oposición han denunciado que cada médico del régimen cubano costó mensualmente 140 mil pesos a los mexicanos, fondos que van dirigidos a las arcas de la dictadura y no a los médicos. El gobernante mexicano ha recibido críticas por apoyar la política de esclavitud del régimen castrista contra los galenos cubanos.

Según el periodista Pablo Hiriart, el régimen cubano no pierde el tiempo en visitas de cortesía, pues en el fondo lo que requiere son divisas para poder comprar insumos y alimentos en Estados Unidos, donde el régimen de Díaz-Canel debe pagar en efectivo, pues no le otorgan crédito debido a que "no pagan".

Más médicos cubanos a México

López Obrador adelantó que durante la visita de Díaz-Canel se analizará la posible ampliación del envío de médicos cubanos a México para reforzar el contingente de unos 610 que comenzaron a llegar el año pasado, y la posibilidad de adquirir balasto cubano para la construcción de las rutas del ferrocarril turístico Tren Maya en la península de Yucatán, una de las obras emblemáticas de su gobierno.

En los últimos cinco años Díaz-Canel ha visitado en cuatro oportunidades México. La primera visita la realizó en diciembre del 2018 para participar en la toma de posesión de López Obrador, con quien se reunió 10 meses después en la capital mexicana para discutir sobre planes de cooperación en materia de salud, educación y deporte.

En septiembre del 2021 el gobernante cubano retornó a México para intervenir como invitado de honor en la celebración del Día de la Independencia y luego en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

México y Cuba han mantenido una relación histórica, que se ha extendido por más de un siglo. Durante la década de 1960 México fue el único país latinoamericano que no rompió relaciones con el dictador Fidel Castro, mantuvo el comercio con la isla caribeña, y cerró los ojos ante los crímenes del castrismo.

En 2021, tras unas protestas en las que miles de cubanos salieron a las calles a protestar por la escasez de bienes básicos y los cortes de energía, el gobierno izquierdista de México envió a la isla medicamentos, alimentos y combustible en lo que supuso el mayor apoyo en ayuda humanitaria en décadas, sólo comparable al ofrecido en tiempos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cuando Cuba vivía la crisis provocada por el derrumbamiento del bloque soviético.

