Los Miami Dolphins siguen wn caída libre y crece la presión sobre Tua Tagovailoa y Mike McDaniel

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

Los Miami Dolphins confirmaron que, por ahora, no habrá cambios en el puesto de entrenador ni de mariscal de campo titular, pese a la derrota 4-3 ante los Cleveland Browns que dejó al equipo con un balance de 1-6.

El entrenador Mike McDaniel reiteró que Tua Tagovailoa seguirá como titular esta semana, aunque el ex–primera ronda atraviesa uno de los peores momentos de su carrera.

“Va a ser nuestro titular esta semana”, afirmó McDaniel. “Mi expectativa es que no lancemos 10 intercepciones más”.

Tagovailoa comparte el liderato de la NFL en intercepciones (10) con Geno Smith y ha sido responsable de tres pérdidas de balón por partido en las últimas dos semanas. Su rating de pasador del domingo, 24.1%, fue el peor de su carrera.

“No estoy feliz con cómo estoy jugando”, reconoció el propio Tua. “He sido mejor en el pasado, pero este año tengo que volver a encontrar mi ritmo”.

Ewers gana terreno y el vestuario busca respuestas

El novato Quinn Ewers, quien superó a Zach Wilson para quedarse con el puesto de suplente, ingresó en el último cuarto tras la tercera intercepción de Tagovailoa. Completó 5 de 8 pases para 53 yardas, mostrando serenidad y buena ejecución.

McDaniel confirmó que Ewers y Wilson competirán esta semana por el puesto de segundo mariscal, pero descartó cualquier cambio en la titularidad.

Mientras tanto, el equipo sigue presentando fallos estructurales en la ofensiva:

Confusión en las formaciones y movimientos previos al snap.

Retrasos en el armado de las jugadas.

Falta de sincronía entre receptores y línea ofensiva.

“Todo está sobre la mesa”, admitió McDaniel. “Cuando sabes que tienes la capacidad de ganar y te humillan así, hay que replantear todo”.

El entrenador Mike McDaniel de los Miami Dolphins reacciona durante el partido contra los Carolina Panthers el 5 de octubre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte.

Lo que funciona

El corredor De’Von Achane sigue siendo la chispa ofensiva de Miami. Promedió 6.3 yardas por acarreo (82 en total) y sumó además tres recepciones para 16 yardas. Su velocidad fue lo único que mantuvo viva la ofensiva en Cleveland.

---

Lo que no funciona

El guardia novato Jonah Savaiinaea continúa teniendo dificultades. Aunque aportó un buen bloqueo en la carrera larga de Achane, su rendimiento general ha sido muy bajo. Fue superado constantemente, incluido un golpe clave sobre Ewers en el último cuarto.

Lesiones

TE Darren Waller sufre una lesión en el pectoral y podría perderse el juego de la Semana 8 ante Atlanta.

Datos clave

Récord de McDaniel: 29-29 en temporada regular.

Intercepciones de Tua: 10, empatado en el primer lugar de la liga.

Récord actual: 1 victoria – 6 derrotas.

Lo que viene

La agenda no ofrece respiro. Los Dolphins viajarán a Atlanta el próximo domingo para enfrentar a unos Falcons que vienen en alza.

La presión sobre Tua Tagovailoa y Mike McDaniel aumenta con cada derrota. Si el desempeño no mejora pronto, la paciencia del propietario Stephen Ross podría llegar a su fin, abriendo la puerta a los cambios que hoy el equipo intenta evitar.