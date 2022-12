Luimar Castillo, el emprendedor de moda urbana dominicana que va de cero a mil

Luimar Castillo Soto inició en las ventas a través de su celular Blackberry, cuando iba Villa Consuelo un lugar de ventas de ropa al por mayor en República Dominicana. Allí tomaba fotos de las piezas que quería vender y las subía a los estados de su BB Pin; desde ahí la gente se interesaba y cuando tenía cinco pedidos de inmediato se iba a comprar lo que debía revender, ya que no podía tener piezas en stock debido a que no tenía fondos para invertir en mercancías.

“Hacía preventa, empecé vendiendo ropa de mujer, luego me moví a vender ropa de hombres. Este negocio es un poco complejo, hay que tener la cabeza bien puesta porque fácil te vas a pique. Yo siempre ando bien vestido y de alguna manera me he convertido en influencer en redes porque es la mejor manera de vender", comentó Luimar. Y aclaró que "yo no soy artista, yo tengo arte en lo que hago, pero no canto, yo vendo ropa”.