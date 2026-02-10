martes 10  de  febrero 2026
POLÉMICA

Marc Anthony reacciona a disputa familiar de la familia Beckham

El cantante de Vivir mi Vida se vio recientemente envuelto en la polémica familiar después de que Brooklyn Beckham lo nombrara en sus historias de Instagram

Marc Anthony.&nbsp;

Marc Anthony. 

Cortesía/H+M Communications
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Marc Anthony finalmente da su opinión sobre el drama familiar de los Beckham. El cantante de Vivir mi Vida se vio recientemente envuelto en la polémica familiar después de que Brooklyn Beckham acusara a su madre, Victoria Beckham, de bailar "inapropiadamente" durante su boda en 2022 con Nicola Peltz, donde Anthony actuó.

"Es extremadamente lamentable cómo se está desarrollando la situación, pero no es la verdad", explicó el intérprete sobre el conflicto de Brooklyn con sus padres, Victoria y David Beckham, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter.

Aunque calificó a los Beckham como una "familia maravillosa", prefirió no emitir comentarios sobre lo que sucedió en el clan que provocó la ruptura.

"Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia", continuó Marc.

Polémica en la boda

Debido a esta amistad de años, el cantante fue invitado a la boda de Brooklyn con Nicola, a la que el joven de 26 años hizo referencia al hablar sobre su distanciamiento con el resto de los Beckham.

“Mi madre me robó mi primer baile con mi esposa, que habíamos planeado con semanas de antelación con una romántica canción de amor. Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero mi madre me estaba esperando para bailar conmigo”, escribió Brooklyn en Instagram Stories en enero. “

El joven alegó que su madre “bailó de forma muy inapropiada" delante de los invitados, y añadió que el baile lo hizo sentir “incómodo” y “humillado”.

Temas
