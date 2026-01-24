Dj explica cómo fue el baile de Victoria Beckham en la boda de su hijo

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023.

MIAMI.- Las declaraciones de Brooklyn Beckham siguen generando conversación. Y en internet, muchos se cuestionan cómo pudo ser el baile de Victoria Beckham , su madre, para que el modelo se sintiera humillado. Ante las especulaciones, y los muchos memes que han surgido al respecto, Fat Tony, el Dj que amenizó la fiesta de la boda, ha hablado.

Fue en una entrevista que concedió al programa This Morning de ITV el 23 de enero, donde Tony manifestó cómo se desencadenaron los hechos, recordando que fueron tres días de celebración: el cóctel de bienvenida, la ceremonia y un brunch el domingo, donde todos los invitados hablaban de lo ocurrido el día anterior.

Famoso baile

El Dj expuso que en efecto todo comenzó cuando Marc Anthony llamó a Victoria a la pista de baile, mientras sonaba una canción de ritmo latino.

Entonces, el intérprete de Valió la Pena y Flor Pálida instó a Brooklyn a llevar sus manos a la cadera de su madre y dejarse llevar por el ritmo. "Marc Anthony decía: ‘Pon tus manos en las caderas de tu madre’, y era algo latino. Toda la situación fue realmente incómoda para todos en la sala", comentó.

Fat Tony, quien ya ha participado en otros eventos de la familia, señaló que lo incómodo del momento no fueron los pasos de Victoria sino cómo se desarrolló la situación.

Además, señaló que al verse atrapado en la pista, el modelo y chef parecía indispuesto, mientras que Nicola salió del salón llorando desconsoladamente.

Agregó que los Beckham son una familia unida y que aman bailar. No obstante, reflexionó que: "lo que algunos consideran inapropiado no es necesariamente lo que Brooklyn siente". Fat Tony insistió que el joven de 27 años y su esposa tenían la ilusión de compartir un momento romántico que aparentemente no se dio.

Conflicto

Tras meses de especulaciones sobre las razones que llevaron a Brooklyn Beckham a alejarse de su familia, ahora el modelo y chef ha roto el silencio en redes sociales, aseverando que sus padres, el exfutbolista y empresario David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham, han querido arruinar su matrimonio.

A través de las historias de Instagram, el joven alegó que trató de mantener el problema lejos del foco mediático, pero fueron ellos quienes buscaron publicidad con el drama familiar.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", manifestó.

Aunque expuso una serie de situaciones que reprocha, Victoria ha sido la más señalada pues su primogénito la acusa de a último minuto negarse a hacer el vestido de Nicola y además avergonzarlo delante de todos los invitados con un baile inapropiado.

"Mi madre me estaba esperando para bailar... Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida".