Marco Rubio: "Partido Demócrata está en control de radicales de izquierda"  

El legislador cubanoamericano también se refirió a las alusiones del presidente Donald Trump sobre las posibilidades de que haya habido fraude en los comicios y dijo que el mandatario “tiene derecho” a acogerse a las leyes electorales en busca de aclarar sus dudas. Advirtió que en este momento, aunque los medios marquen esa tendencia por el conteo anunciado, no se puede decir que Biden sea un “presidente electo”.

En este ambiente de incertidumbre, los rivales políticos del presidente Trump lo instan a que acepte una presunta derrota, pero hay quienes lo apoyan para que llegue al fondo de sus denuncias por un supuesto fraude electoral ¿Cómo equilibramos la balanza?

Este país tiene leyes electorales y esas leyes crean un proceso que se puede aplicar después de las elecciones. Lo hemos visto en el sur de la Florida muchas veces y lo vemos en diferentes elecciones con recuentos automáticos cuando la diferencia entre los candidatos es muy pequeña. Lo vimos en el 2018 con la contienda del gobernador y la del senador. Aquí hay un proceso antes de que se certifiquen como oficiales los resultados. Los candidatos de ambos partidos han utilizado ese proceso. Incluso los demócratas estaban preparados. Joe Biden había reclutado más de 100 abogados en temas electorales para utilizar ese proceso si es necesario y el presidente Trump tiene todo el derecho del mundo de utilizar este derecho en las cortes y también en lo que respecta al recuento. Al final del día, estos requisitos vienen con fecha fija para tomar una determinación. Lo más importante es que el pueblo tenga confianza en las elecciones. No creo que sea positivo tener unas elecciones con un porcentaje significativo de votantes sin confianza en los resultados y la única manera de que van a tener esa confianza es si el proceso es legal, que las leyes electorales funcionen y Trump tiene todo el derecho del mundo de hacerlo.

Desde la campaña demócrata se ha cuestionado el llamado hecho por el secretario de Justicia, William Barr, para que los fiscales federales del país investiguen posibles irregularidades en las elecciones. Algunos lo ven como una intromisión. ¿Qué piensa usted?

Esa es la función del Departamento de Justicia. ¿Aquí quién puede estar a favor del fraude electoral? Si existe un fraude electoral, todos debemos apoyar para investigarlo, denunciarlo y condenarlo en la corte. Y si no existe, no existe. Yo no sé por qué alguien se molesta con esto. O existen pruebas o no existen pruebas, y debemos saber eso para poner la confianza necesaria sobre las elecciones. Yo no vivo en esos estados [de los que supuestamente hay cuestionamientos]; no puedo decir si es cierto o que tampoco han ocurrido porque no estoy ahí. En la Florida las elecciones se llevaron muy bien, pero no puedo opinar sobre lo que pasó en otros estados. Pero si hay acusaciones serias, deben ser investigadas como toda acusación y al final la evidencia y una corte son las que van a determinar si existe o no existe [fraude].

En medio de la confusión que generan los resultados electorales hasta el momento, ¿se puede llamar "presidente electo" al candidato Joe Biden?

Yo creo que se puede decir que basado en los resultados iniciales, que no son todavía oficiales, porque las personas deben entender que una elección hasta que no es certificada por un estado no es oficial cuando todavía se están contando votos, podríamos decir, teniendo en cuenta esos resultados no oficiales, que al parecer Biden ha ganado los votos electorales suficientes para ser electo presidente. Pero hay que entender que todavía esos resultados no son oficiales, siguen contando votos de militares y otros, y todavía existe una serie de recuentos y otras medidas que se pueden tomar. No sé si esto va a cambiar el resultado o no y es importante también añadir esto porque esa es la ley, no es algo que inventaron este año. Incluso los demócratas todavía hoy no han aceptado la derrota de su candidato para gobernador de Georgia en el año 2018. Siguen diciendo que ellos ganaron, que hubo fraude y yo no veo a la prensa comentando eso.

Las fechas clave en este proceso electoral son el 8 y 14 de diciembre, y el 20 de enero. ¿Cree que para esa última fecha ya sabremos quién es el presidente de Estados Unidos?

Sí, porque la ley lo requiere. Es decir, el 8 de diciembre los estados tienen que entregar sus resultados certificados al Congreso para que los votos electorales sean contados y de aquí al 8 de diciembre existe toda una serie de medidas que la ley crea y que el presidente Trump puede utilizar si tiene argumentos de fraude o evidencias de irregularidad. Eso es exactamente lo que pasaría si la situación fuera al revés, es decir si fuera Biden en este momento el que estuviera en esa posición. Tengan la confianza al 100% de que sus abogados estuvieran en corte presentando los mismos argumentos. La única diferencia en estos momentos es que muchos en la prensa le dan ese beneficio de la duda a Joe Biden, pero no se lo van a dar a Trump.

Está en curso en Florida una especie campaña para exigir la deportación de cubanos simpatizantes del partido Republicano. Hemos visto fotografías de personas con pancartas que piden esa medida. ¿Cuál es su opinión?

Esta es una campaña de odio, una campaña de personas que perdieron en la Florida. Vemos a Biden hablando de unidad nacional, pero vemos a algunos de sus seguidores en la Florida hablando de deportar a personas por sus opiniones políticas. Así que yo creo que esa es una evidencia de la razón por la cual nuestra comunidad rechazó a niveles históricos la candidatura de Biden y los demócratas porque es un partido bajo el control de radicales de izquierda. Muchos candidatos dicen que no son comunistas o socialistas o de extrema izquierda, pero personas de extrema izquierda, que sí son socialistas, tienen una influencia y un poder enorme en ese partido. Es por eso que los votantes de nuestra comunidad los rechazaron. Esas pancartas y esas demostraciones simplemente son evidencia de cómo personas radicales se han apoderado del partido Demócrata.

Los resultados de las elecciones muestran que el Partido Republicano recuperó los distritos 26 y 27 del Congreso federal. ¿Toma una nueva fuerza este partido en el sur de la Florida?

Eso significa que esos distritos no son radicales, específicamente en el escaño de la señora [Debbie] Mucarsel-Powell [distrito 26], que es una persona que llegó a Washington e inmediatamente se unió a los elementos más radicales del partido Demócrata, y en ese distrito rechazaron eso. Yo lo esperaba, y creo que es evidencia de que un gran número de votantes en el sur de la Florida creen que el partido Demócrata se ha vuelto loco porque están a favor de locuras políticas que ya no van a apoyar. No van a apoyar acabar con la Policía, no van a apoyar a candidatos que no dicen nada cuando algunas personas salen a las calles a vandalizar y a quemar. Tampoco a esos que hablan de acercarse al régimen castrista, al de Maduro, y eso fue evidente en la votación. También es importante añadir que el votante hispano del sur de la Florida es una persona trabajadora, un comerciante pequeño que quiere políticas económicas que van a crear empleos y que también van a apoyar a nuestros pequeños comerciantes que están sufriendo ahora con la pandemia.

Se ha creado un PAC para recoger dinero y promover su eventual derrota en las elecciones para el Senado en 2022, apoyando a un rival demócrata. ¿Cómo recibe esa campaña?

Todos estos elementos radicales me odian y si tienen la oportunidad de ganarme en una elección lo van a tratar de hacer. En términos de futuro, yo no estoy pensando eso en este momento [aspirar a la presidencia]. Tenemos que ver lo que va a hacer el presidente Trump. Es posible que el presidente Trump aspire de nuevo en el 2024 y si él aspira, él será el candidato presidencial [republicano]. Así que todavía no es el momento de tomar decisiones. No tengo la menor duda de que estos elementos radicales me odian y desean mi derrota política, mi retiro político y estamos preparados para esa contienda y ese tipo de peleas. Nunca voy a rendirme delante de esos elementos radicales. Ellos tienen todo el derecho [de hacer este tipo de campañas]. Yo no soy como los demócratas que quieren silenciar a nuestros oponentes. Ellos tienen todo el derecho del mundo para decir lo que quieran decir y yo tengo todo el derecho del mundo no solo de defenderme, sino de derrotarlos también. Yo me imagino que en China, en La Habana, en Caracas y entre los elementos izquierdistas de este país sea un gran deseo de que yo abandone mi puesto o derrotarme en una elección y yo estoy bien preparado para esa contienda, y le doy la bienvenida. Será muy interesante tener ese debate con ellos.

dcastrope@diariolasamericas.com

@danielcastrope