Navegante enfrenta cargos tras colisión que dejó tres heridos cerca de Haulover Beach

HAULOVER.- Un residente de Georgia fue arrestado tras un accidente entre dos embarcaciones ocurrido durante la madrugada del sábado en las inmediaciones del banco de arena de Haulover, en el norte de Miami-Dade, que dejó tres personas gravemente heridas, informó la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

El detenido fue identificado como Daniel Lawson , de 42 años, quien enfrenta cargos por navegación temeraria, abandonar la escena de un accidente e intento de manipulación de evidencias, de acuerdo con la agencia estatal.

FLORIDA Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

JUSTICIA Tras ser capturada en Jamaica, fugitiva del FBI enfrentará juicio en el sur de Florida

Según la FWC, el siniestro se registró alrededor de la 1:00 a.m., cuando Lawson pilotaba una Donzi de 39 pies con varios pasajeros a bordo. Por causas que aún son investigadas, la nave impactó una Angler de 20 pies ocupada por tres personas.

Como resultado del impacto, un menor de edad y dos mujeres adultas sufrieron lesiones de gravedad y fueron trasladados a un hospital del área, donde recibieron atención médica.

El operativo de emergencia movilizó a varias unidades de rescate, incluido un helicóptero, lo que llamó la atención de residentes cercanos. Un testigo relató a Telemundo 51 que fue despertado por el ruido de la aeronave y, al asomarse, observó a los rescatistas junto a una de las embarcaciones averiadas.

Posteriormente, una de las naves fue trasladada hasta la costa en Bay Harbor Islands, donde especialistas realizaron una inspección preliminar antes de remolcarla a las instalaciones de la FWC para continuar los peritajes.

Lawson tenía previsto comparecer este lunes ante un juez, mientras la FWC mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron la colisión.