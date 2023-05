Miami: Dedican gala benéfica a la neurodiversidad infantil

En ese contexto, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Julián Gil, quien dijo sentirse “sumamente complacido” por haber sido invitado a una gala tan especial. “Creo que siempre que nosotros podamos apoyar una causa como esta, debemos hacerlo”, comentó e hizo alusión a que el evento fue convocado justamente por un padre que se enfrentó a la pérdida de un hijo y que ahora se implica a fondo en una causa mediante la cual puede ayudar a otros padres y que sus enseñanzas los fortalezcan.

“Llevamos ya cuatro años con la Fundación, que está creada gracias a mi hijo que fue un niño con necesidades especiales. Cuando se murió quedé muy mal y lo que me ha dado fuerza es entender lo que él me había enseñado, él fue un maestro para mí, tuvimos mucha suerte de tenerlo”, explicó a este diario Javier Burrillo Azcárraga, gestor de la gala.

“Entonces abrí la Fundación, cuya misión es ayudar a los papás y enseñarles todo lo que yo entendí a partir de la crianza de mi hijo. Ante cualquier diagnóstico que tenga el niño en el ámbito de la neurodiversidad, la idea es trabajar con él, pensar y concentrarse en lo que el niño puede hacer y seguir trabajando. Hay que enfocarse en lo que puede hacer para ser un niño feliz. Básicamente este es mi mensaje para los papás: va a estar todo bien si nos enfocamos en que el niño sea feliz.

“En la fundación preparamos y entregamos perros de servicio, damos terapia de caballos y tenemos un colegio. Queremos extendernos para que todo lo que hemos aprendido lo hagamos llegar a otros”, amplió y consideró que la política del sistema escolar no permite realmente expandir programas eficaces, pero está seguro de que es posible “hacer feliz a estos niños, no tenemos que seguir el protocolo. Yo encontré que el secreto es enfocarnos en lo que pueden hacer, no tanto en lo que no pueden hacer, sea lo que tenga el niño. Porque qué importa si el niño nunca va a poder escribir o nunca va a poder hacer esto o aquello si puede hacer esta otra cosa y va a ser feliz. Niño feliz significa feliz familia, feliz mundo, feliz ciudad”.

El filántropo y empresario animó a crear fondos para ayudar a los niños y detalló que su fundación es "100% non profit" y se sostiene con la constancia y empeño de sus creadores para llevar todo el dinero posible a conseguir escuelas y terapias para los niños.

En ese sentido Márgara Bravo, fundadora de OwenCare (Fundación Owen IAP) insistió en que se trata de “una escuela de entrenamiento para perros de asistencia y sobre todo para niños con neurodiversidad” cuya casa matriz está en México. “Y ya estamos también en Estados Unidos. Vamos para 14 años haciendo esta labor”, destacó.