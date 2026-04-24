Miami: Gran manifestación este domingo "Unidos por una Cuba libre" en Bayfront Park

MIAMI.- La ciudad de Miami será escenario este domingo 26 de abril de la jornada “Unidos por una Cuba libre”, una convocatoria que combinará oración, activismo cívico y expresiones culturales para respaldar la lucha del pueblo cubano por la libertad.

El evento se celebrará de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en el FPL Solar Amphitheater de Bayfront Park, donde se espera la asistencia de miles de personas bajo estos mensajes: “La libertad primero”, “Salvemos a Cuba” y “Unidos por una Cuba libre”.

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La iniciativa busca unir a la comunidad cubana dentro y fuera de la isla en una jornada de solidaridad y fe, con un llamado coordinado de oración que ocurrirá simultáneamente con encuentros de “Salvar a Cuba” en distintas ciudades del mundo y dentro de Cuba.

Los organizadores explicaron que esta convocatoria no será únicamente una manifestación política, sino también un momento espiritual para pedir por la liberación del pueblo cubano del comunismo y la restauración de la libertad, la fe y la dignidad humana.

Oración, activismo y cultura en una misma jornada

El evento es organizado por el Comité de Apoyo y Convocatoria, en colaboración con la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), una coalición enfocada en promover la democracia, los derechos humanos y la libertad en la isla.

Entre los principales impulsores figura el comisionado de la ciudad de Miami Miguel Angel Gabela, quien ha sido clave en la coordinación y facilitación del encuentro junto con líderes comunitarios y la Comisión de la Ciudad de Miami.

Además, la jornada contará con transmisión en vivo de Radio Martí y CubaNet, ampliando su alcance a nivel internacional y reforzando el mensaje de unidad entre el exilio y los cubanos dentro de la isla.

Líderes espirituales y figuras públicas confirmadas

Entre los líderes religiosos confirmados estarán el pastor Mario Bramnick, el pastor Alex Boza, el padre Alberto Cutié, el rabino Nissim Elnecave, así como los sacerdotes José Espino, José Luis Menéndez y Juan Lázaro Vélez.

En el plano artístico y mediático participarán figuras como Juan Manuel Cao, Amaury Gutiérrez, Alex Otaola, Enrique Santos, Raudel Escuadrón, Ambrosio Hernández y Kamankola.

También asistirán líderes de la resistencia y activistas como Orlando Gutiérrez-Boronat, Silvia Iriondo y Rosa María Payá.

Entre los funcionarios electos confirmados figuran además el propio Gabela y Markus Weichel.

Transporte gratuito desde Hialeah y Tamiami

Los organizadores informaron que habrá transporte gratuito en autobuses desde Hialeah, con salida desde la Federación de Masones Cubanos, y desde Tamiami Park, específicamente desde el Memorial Cubano.

Para reservar asiento, los interesados deben comunicarse al 305-220-2713.

Asimismo, habrá estacionamiento gratuito disponible después de las 3:00 p.m. en el lote ubicado al sur de la La Torre de la Libertad y en los lotes 1 y 2 sobre Biscayne Boulevard.

Un mensaje de libertad y unidad

Los organizadores señalaron que “Unidos por una Cuba libre” busca fortalecer la conciencia internacional sobre la crisis cubana y reforzar el respaldo a quienes dentro de la isla continúan exigiendo democracia y derechos fundamentales.

“El evento refleja un llamado más amplio hacia una futura Cuba basada en la libertad, la fe y los derechos humanos, rechazando el autoritarismo y afirmando la dignidad del pueblo cubano”, expresaron en el comunicado oficial.

Jornada internacional y dentro de Cuba

Los organizadores destacaron que la jornada no será solo local. Se prevén actos simultáneos en varios países de América Latina y también dentro de Cuba, aunque estos últimos no se adelantaron dónde ocurrirán para evitar represalias.

Entre los países participantes figuran Costa Rica, El Salvador, Uruguay, México, Chile, República Dominicana y Venezuela, con el respaldo de organizaciones como el Frente Hemisférico por la Libertad y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, entre otras.

Según Gutiérrez-Boronat, esta movilización global busca demostrar la unidad del exilio y reforzar la presión internacional en favor de un cambio político en la isla.