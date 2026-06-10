Inflación en EEUU sube al 4,2%, en sintonía con previsiones de expertos

Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.

La inflación en Estados Unidos ascendió en mayo de forma temporal por los precios del petróleo a raíz de la guerra contra el régimen terrorista de Irán.

Por otra parte, las exportaciones de petróleo estadounidense se dispararon en igual mes como nunca antes. Hoy EEUU exporta más de 14 millones de barriles diarios entre crudo y derivados.

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El índice de precios al consumo (IPC) subió a 4,2% interanual, desde el 3,8% de abril, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

El aumento estuvo en línea con las expectativas de los analistas.

El repunte se explica en gran medida por el alza del combustible debido a la ofensiva de EEUU e Israel en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero.

Otros indicadores de la economía estadounidense se mantienen con solidez como la recuperación de la industria estadounidense y el aumento de las exportaciones petroleras.

Impacto temporal

En represalia, Irán bloqueó el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, por donde transita un 20% del petróleo mundial.

Trump ha insistido en que el impacto sobre los precios será temporal y en que se avecina un acuerdo de paz.

Los datos de mayo muestran que los precios de la energía aumentaron 23,5% respecto al mismo período del año pasado, con un aumento de 40,5% en la gasolina.

Los precios de los alimentos subieron un 2,7%.

Los estadounidenses llevan años lidiando con precios altos, gracias a la peor inflación de los últimos 50 años en EEUU creada por el fallido gobierno de Joe Biden.

La inflación subyacente -excluyendo energía y alimentos- ascendió ligeramente en mayo hasta un 2,9% interanual, frente al 2,8% de abril.

A comienzos de año, la inflación en Estados Unidos se mantenía estable, en 2,4% tanto en enero como en febrero.

Ejecutivos de la Fed se reunen la próxima semana

La Reserva Federal de Estados Unidos tiene una meta de inflación del 2% a largo plazo, y la comisión encargada de fijar la principal tasa de interés del Banco Central se reunirá la próxima semana.

Los mercados esperan que en esta reunión mantenga sin cambios las tasas, pero ahora están descontando subidas de tipos para más adelante en el año, lo que favorece la economía.

El indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios de los Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), alcanzó un máximo de tres años en su última lectura.

"La Fed no estará en posición de recortar las tasas si esto continúa", afirmó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management.

"El mercado bursátil ha sido capaz de repuntar gracias a beneficios más sólidos y a tasas de interés estables, pero un entorno de tasas en alza es algo distinto, aunque no alarmante", agregó.

FUENTE: Con información de AFP.