EEUU lanza ataques contra Irán tras derribo de helicóptero; Teherán ataca base estadounidense en Baréin

Dos aviones de combate F-35A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevuelan en el Medio Oriente.

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.

WASHINGTON — Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El régimen iraní anunció que atacó una base estadounidense en Baréin, tras los bombardeos que Washington lanzó contra la república islámica, en una escalada del conflicto en medio de las negociaciones para el fin de la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos precisó que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se estrelló cerca del estrecho de Omuz, un incidente calificado de "derribo" por el presidente Donald Trump tras un ataque iraní.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 17.00 horas (hora del este, 23.00 hora peninsular española), siguiendo las instrucciones del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos", indicó en sus redes sociales.

"Las fuerzas del CENTCOM atacaron defensas aéreas iraníes, estaciones de control terrestre y sitios de radar de vigilancia cerca del Estrecho de Ormuz con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate de la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos. La operación fue una respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y buques comerciales internacionales que transitaban las aguas de la región.

Esto ocurre horas después de que el inquilino de la Casa Blanca haya prometido "responder" a lo que ha calificado de "ataque" por parte de las fuerzas iraníes.

A bordo del helicóptero AH-64 Apache viajaban dos soldados que han sido rescatados sanos y salvos en "aproximadamente dos horas" por las fuerzas estadounidenses, según indicó Washington.

Trump anunció este martes represalias por el derribo del Apache: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", advirtió en su red Truth Social.

Las fuerzas de EEUU permanecen vigilantes y preparadas para defenderse contra la agresión injustificada de Irán, afirmó el Centcom a través de un comunicado.

Amenazas de Irán

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este miércoles que atacaron una base estadounidense en Baréin, tras los bombardeos que Washington lanzó contra la república islámica en represalia por el derribo de uno de sus helicópteros en el estrecho de Ormuz.

"El régimen belicista de Estados Unidos atacó esta madrugada varios puntos en Jask, Sirik y Qeshm bajo falsos pretextos, y dañó una torre de telecomunicaciones en Sirik y destruyó dos tanques de agua en la ciudad", aseguró el ejército ideológico de Irán en un comunicado citado por los medios locales de la dictadura teocrática.

"En respuesta a la cruel acción del enemigo, los combatientes navales de los Guardianes lanzaron un ataque con drones contra la 5ª Flota de Baréin a las 02H30 (23H00 GMT del martes)", agregó esa fuerza de élite, al advertir sobre "respuestas más contundentes" si las agresiones continúan.

Más temprano, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó la madrugada de este miércoles que el Ejército de la República Islámica responderá a cualquier "ataque o amenaza", después de que Estados Unidos bombardeara de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero por parte de las fuerzas de Teherán.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta", publicó Araqchí en un mensaje de X.

Araqchí insistió en su mensaje en señalar que Washington está, según él, "poniendo a prueba la determinación" de Teherán "pese a sus derrotas en el campo de batalla".

"Dejen nuestra región si quieren estar a salvo", agregó el ministro de Exteriores iraní.

El helicóptero que ha desatado esta nueva escalada de tensiones, atacado por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica, pero la situación podría cambiar.

Explosiones

Varias explosiones se produjeron el miércoles a lo largo de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, según los medios iraníes, después de que Washington amenazara con represalias por un ataque que derribó un helicóptero estadounidense.

Las detonaciones sacudieron varios puntos de la provincia de Hormozgán, incluida la isla de Qeshm, y a lo largo de la costa cercana al estrecho.

Los medios locales también informaron sobre la presencia de cazas estadounidenses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CENTCOM/status/2064457103134343170&partner=&hide_thread=false U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

FUENTE: Con información de EFE / Europa Press / AFP