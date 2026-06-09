Trump anuncia represalias contra Irán por derribar helicóptero: "EEUU debe responder a este ataque"

Imagen de las fuerzas especiales de la Marina estadounidense desplegadas en el Medio Oriente.

Helicópteros AH-64 Apaches del Ejército de Estados Unidos sobrevuelan el Estrecho de Ormuz durante una operación de patrullaje. Los soldados están proporcionando una presencia visible en apoyo a la libertad de navegación.

WASHINGTON — Estados Unidos "debe responder" a un ataque iraní que derribó uno de sus helicópteros en el estrecho de Ormuz, advirtió este martes el presidente Donald Trump.

"Acabo de ser informado por nuestras Grandes Fuerzas Armadas que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. Había dos pilotos a bordo; ambos están sanos y salvos", anunció Trump en su red Truth Social.

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"No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque", añadió el mandatario.

Trump insiste en que está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán, en medio de ataques mutuos y frecuentes en el estrecho de Ormuz, a causa del bloqueo marítimo de esa importante vía fluvial para el tráfico mundial de hidrocarburos.

Irán, entretanto, atacó con misiles a Israel el fin de semana, por primera vez desde el frágil alto el fuego decretado en abril.

Israel respondió y luego cesaron las hostilidades a raíz de la exigencia de Trump.

El helicóptero Apache es la segunda aeronave tripulada que derriba Irán durante la guerra en Oriente Medio, tras la pérdida de un F-15 en abril, según reconoció Washington.

Este helicóptero tiene una tripulación de dos personas y está armado con un cañón de 30 mm, además de su capacidad de cargar con otras armas adicionales, incluidos misiles Hellfire.

Rescate de pilotos

El Comando Central (Centcom), responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, había dicho anteriormente que dos miembros de la tripulación de un Apache "fueron rescatados por fuerzas estadounidenses después de que su helicóptero cayera cerca de la costa de Omán".

El mando militar también señaló que un dron naval ayudó a rescatar a la tripulación del helicóptero derribado.

"El dron que participó en el rescate de anoche de la tripulación del Apache frente a la costa de Omán fue una embarcación de superficie no tripulada Corsair de la Marina de los Estados Unidos", declaró en un comunicado el capitán Tim Hawkins, portavoz de CENTCOM.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

FUENTE: Con información de AFP