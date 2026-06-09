La NASA anuncia nombres de los astronautas de Artemis III

El astronauta de la NASA Randy Bresnik , comandante; el astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Luca Parmitano , piloto; el astronauta de la NASA Andre Douglas , especialista de la misión y el astronauta de la NASA Frank Rubio , especialista de la misión.

Dando un paso más hacia una de las misiones espaciales tripuladas más complejas de la historia reciente, la NASA proporcionó el martes nuevos detalles sobre Artemis III y anunció a los cuatro tripulantes principales y a un suplente para el vuelo de prueba. La misión llevará a cabo una serie de pruebas exigentes en órbita terrestre en 2027, esenciales para Artemis IV, la primera misión tripulada prevista al Polo Sur lunar en 2028.

En una transmisión en vivo, publicada en las redes sociales, se conoció que los nuevos tripulantes son: el astronauta de la NASA Randy Bresnik , comandante; el astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Luca Parmitano , piloto; el astronauta de la NASA Andre Douglas , especialista de la misión y el astronauta de la NASA Frank Rubio , especialista de la misión.

Se conoció que el cohete SLS (Space Launch System) de la NASA lanzará la nave espacial Orion y su tripulación desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida hasta la órbita terrestre baja. Tras las comprobaciones de los sistemas de Orion, la nave demostrará, por primera vez, sus capacidades de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de uno o ambos sistemas comerciales estadounidenses de aterrizaje tripulado, desarrollados por Blue Origin y SpaceX. Esta misión, meticulosamente planificada, incluye una espectacular campaña de lanzamientos múltiples con los cohetes más potentes del mundo, poniendo a prueba el hardware integrado entre Orion y los módulos de aterrizaje, incluyendo las interfaces del sistema, el software, la propulsión y las comunicaciones.

Como parte del evento del martes, el astronauta de la NASA Bob Hines fue nombrado miembro de la tripulación de reserva. La tripulación comenzará de inmediato su entrenamiento en los sistemas de la nave espacial Orion, además de colaborar en el desarrollo y las operaciones de las versiones de prueba de los módulos de aterrizaje de Blue Origin y SpaceX .

“Hoy damos otro paso audaz en el regreso de la humanidad a la Luna, basándonos en los extraordinarios cimientos establecidos por los astronautas de Artemis II”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman. “Sus logros reavivaron el entusiasmo mundial por la exploración, y ahora pasan el testigo al equipo de Artemis III: Randy, Luca, Frank y Andre. Artemis III demostrará el poder de la innovación estadounidense y la colaboración internacional al poner a prueba complejas operaciones de encuentro y acoplamiento, y al desarrollar las tecnologías que algún día nos llevarán más lejos en el sistema solar. Esta misión requerirá la coordinación más impresionante de lanzamientos de cohetes pesados de la historia, aprovechando el talento y la capacidad de equipos de todo el gobierno y la comunidad espacial. Los astronautas de Artemis III, junto con la ESA y nuestros socios internacionales, y las decenas de miles de los mejores y más brillantes profesionales de la agencia y la industria, están inaugurando una nueva Edad de Oro de la exploración, llevando adelante las esperanzas y los sueños de la próxima generación, tal como lo hicieron los astronautas del Apolo para muchos de nosotros”.

Esta es también la primera vez que un astronauta de la ESA ha sido asignado a una misión Artemis.

«Artemis III ampliará los límites de las operaciones espaciales en órbita. La designación de Luca como piloto refleja la amplia experiencia europea en vuelos espaciales tripulados y se basa en su dilatada trayectoria operativa en situaciones de alta presión», declaró Josef Aschbacher, director general de la ESA. «Al mismo tiempo, el Módulo de Servicio Europeo de la ESA proporcionará una vez más las capacidades esenciales que impulsan a Orion, demostrando el papel fundamental de Europa en el corazón del programa Artemis. Las noticias de hoy, procedentes de Houston, constituyen un poderoso reconocimiento del papel de la ESA en el regreso de la humanidad a la Luna y un avance clave en nuestra colaboración con la NASA. Los europeos pueden sentirse orgullosos de formar parte de esta apasionante aventura».

FUENTE: REDACCIÓN