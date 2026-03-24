martes 24  de  marzo 2026
EVENTO

Hialeah convoca al gran rally por la libertad de Cuba este 24 de marzo

El alcalde de Hialeah invita a líderes políticos, importantes artistas, influencers y a la comunidad alzar la voz en el Milander Park por la libertad de la isla. Habrá música en vivo

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah.&nbsp;

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 

CESAR MENENDEZ DLA
Cartel del evento en Hialeah Free Cuba Rally

Cartel del evento en Hialeah Free Cuba Rally

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– Hialeah será escenario este martes 24 de marzo del “Free Cuba Rally”, un evento en Milander Park que reunirá a líderes políticos, activistas y grandes artistas para exigir la libertad de Cuba, en una de las mayores concentraciones del exilio cubano en el sur de Florida.

El evento, que tendrá lugar en el Milander Park, en 4800 Palm Ave, está programado de 7:00 p.m. a 10:00 p.m., con apertura de puertas a partir de las 6:00 p.m., y se espera una amplia asistencia de la comunidad, para decir en una voz es “hora que Cuba sea libre”.

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“Hialeah no se quedará en silencio”

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, subrayó el carácter y la importancia de la convocatoria, al señalar que el evento representa la voz de una comunidad que ha vivido décadas de exilio.

“Durante más de seis décadas, el pueblo cubano ha soportado represión, prisión y exilio. Han esperado demasiado tiempo. Hialeah no se quedará en silencio”, afirmó.

“Este evento es para decir en una voz que necesitamos un cambio real en Cuba, no cambios a media. Necesitamos cambiar a todos los comunistas y castristas que están en la isla y tener ese cambio definitivo”.

El alcalde también aseguró que la ciudad está preparada para respaldar una eventual transición hacia la libertad en Cuba.

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Cartel del evento en Hialeah Free Cuba Rally

Cartel del evento en Hialeah Free Cuba Rally

Líderes políticos y activistas confirmados al evento

El rally contará con la participación de figuras políticas, activistas de derechos humanos y líderes del exilio cubano, entre ellos, la senadora estatal Ileana García, el opositor cubano José Daniel Ferrer, la activista Rosa María Payá y el activista Orlando Boronat, portavoz del Directorio Democrático Cubano.

También estarán presentes comentaristas y personalidades mediáticas como Ninoska Pérez Castellón, Alexander Otaola y Los Pichy Boys.

Música en vivo y artistas invitados

El evento incluirá presentaciones musicales en vivo con reconocidos artistas de la comunidad cubana, entre ellos:

  • Yotuel
  • Jacob Forever
  • El Chacal
  • Los 3 de La Habana
  • Lena Burke
  • Amaury Gutiérrez

Además, se esperan invitados sorpresa que reforzarán el carácter cultural y político del encuentro.

El “Free Cuba Rally” se desarrollará en Milander Park, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, y busca consolidarse como una de las principales concentraciones del exilio cubano en el sur de Florida.

Desde su llegada a la alcaldía, Calvo ha mantenido una postura activa contra el régimen cubano. Una de sus primeras órdenes ejecutivas fue la creación del Cuba Task Force, un grupo asesor enfocado en investigar posibles vínculos comerciales entre empresas radicadas en Hialeah y el gobierno de la isla.

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