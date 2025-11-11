Fredericksburg, en Texas, celebra Navidad con un toque muy especial

Ubicado en el corazón de la región Texas Hills, Fredericksburg cautiva a visitantes con su mezcla de tradición alemana y hospitalidad texana; pero durante la temporada navideña brilla aún más. Luces centelleantes adornan su histórica calle principal, villancicos llenan el aire fresco de la noche y aromas festivos emanan de las panaderías que ofrecen delicias tradicionales como el stollen y el pan de jengibre.

Si planea un viaje a Texas para las fiestas, este pintoresco pueblo ofrece una combinación perfecta de historia, cultura y celebración. Toda la familia puede disfrutar de la famosa Pirámide Navideña Alemana de ocho metros, patinar sobre hielo en la plaza del pueblo o explorar las numerosas bodegas de vino para disfrutar una acogedora muestra invernal.

La excepcional capacidad de Fredericksburg para conservar su doble herencia crea una experiencia navideña atemporal y singularmente texana. Aquí, entre viñedos y luces festivas, la Navidad se siente más cálida, las noches más brillantes y el espíritu comunitario más fuerte que nunca. Consulte este portal para más información.

Noches de Luces Navideñas en Fredericksburg: del 25 de noviembre al 6 de enero de 2026. Marktplatz, todas las noches a las 18:00 h. Cerrado el 5 y el 3 de diciembre. Viva la magia de la temporada cada noche con el encendido del Árbol de Navidad Comunitario y la icónica Pirámide Navideña Alemana: una estructura tipo pagoda de ocho metros de altura similar a un carrusel llamada Weihnachtspyramide. Disfrute de la música festiva y la presentación de audio sobre la rica cultura alemana de Fredericksburg, que sin duda le contagiará el espíritu navideño. Ya sea patinando sobre hielo o de compras por Main Street, cada noche estará llena de alegría y risas para todas las edades. Visite este enlace para obtener más información.

Granja Histórica Sauer-Beckman, 29 de noviembre. Parque Estatal y Sitio Histórico Lyndon B. Johnson, de 10:00 a 14:00 h. Todos son bienvenidos a decorar su hogar para las fiestas en la Granja Histórica Sauer-Beckman con artesanías hechas a mano. Ubicada en el Parque Estatal y Sitio Histórico Lyndon B. Johnson, Sauer-Beckman es una granja histórica viviente donde los visitantes pueden aprender sobre actividades de temporada como la elaboración de embutidos, la esquila de ovejas y la conserva de conservas. Consulte este enlace para obtener más información.

Desfile Navideño "Noche de Luces", 5 de diciembre. Calle Principal, 18:30 h. Reúnanse en la histórica Main Street de Fredericksburg para disfrutar del brillo de las luces del desfile anual. No se pierda la oportunidad de tomarse una foto con Papá y Mamá Noel, quienes estarán disponibles en Peppermint Platz después del desfile.

Desfile del Día de Santa Claus, 6 de diciembre. Calle Principal y Plaza del Palacio de Justicia, 10 a.m. Santa Claus hace una parada en Fredericksburg para visitar a los niños de la localidad y escuchar sus listas de deseos para estas fiestas. Directamente desde el Polo Norte, Santa Claus hará su primera parada en el camión de bomberos del Departamento de Bomberos de Fredericksburg, en la cuadra 800 de la Calle Principal Oeste. Santa Claus y su trineo continuarán por la Calle Principal hasta la Calle Washington, y luego regresará al quiosco en la Plaza del Palacio de Justicia del Condado de Gillespie alrededor de las 10 a.m. Allí, visitará a los niños para descubrir qué es lo que realmente desean para Navidad. Santa Claus incluso trajo regalos navideños anticipados: bolsas gratuitas llenas de dulces navideños.

Kinderfest, 6 de diciembre. Museo Pioneer, de 10:00 a 12:00. Una hermosa tradición para niños de 10 años o menos. Un evento gratuito lleno de diversión, alegría y espíritu navideño. Disfruta de manualidades, música, dulces y mucho más. Los niños pueden traer un calcetín navideño para colgarlo en la chimenea gigante. No olvides tomarte una foto con Santa y llevarte un calcetín lleno de sorpresas. Visita este enlace para más información.

56.º Encendido Anual del Árbol de Navidad LBJ en el Sitio Histórico Estatal LBJ, 21 de diciembre. Parque Estatal y Sitio Histórico Lyndon B. Johnson, de 17:30 a 19:30. Una tradición única, iniciada por el presidente y la señora Johnson hace 56 años. Disfrute de villancicos, un belén viviente, la visita de Papá Noel, refrigerios y, por supuesto, el impresionante encendido del árbol. Disfrute de refrigerios y actividades cerca de la sede del parque antes de regresar a la Granja Sauer-Beckman al atardecer por un sendero iluminado con faroles. Viva el encanto de una auténtica Navidad texano-alemana con un hermoso árbol de Navidad natural decorado en el salón, música en vivo y deliciosos dulces caseros. Consulte este enlace para obtener más información.

Bodegas de vino

Texas Wine Collective ofrece una experiencia de maridaje de vinos y dulces navideños el 6 o el 13 de diciembre, con deliciosos bocadillos navideños acompañados de vinos de Texas Wine Collective. Reserve la fecha del 26 de diciembre para la Celebración Anual del Boxing Day de Becker Vineyard. Los asistentes son bienvenidos a Becker Vineyards de 12 a 4:30 p.m. para disfrutar de vino, canapés navideños de cortesía y música navideña. Esta tradición, iniciada por la familia Becker para agasajar a sus invitados, coincide con el día festivo británico conocido como "Boxing Day" (Día de San Esteban), en Alemania como "Zweiter Weihnachtstag" o "Segunda Navidad".

Compras navideñas

Fredericksburg ofrece desde mercados artesanales hasta creaciones locales y artículos únicos.

Mercado Navideño – 22 de noviembre. Como parte del 66.º Recorrido Anual por las Casas Históricas del Condado de Gillespie, el Mercado Navideño está abierto de 9 a.m. a 5 p.m. y cuenta con cerca de 20 vendedores artesanales que ofertan regalos hechos a mano y delicias navideñas. La entrada está incluida con los boletos del Recorrido por las Casas; la entrada solo al mercado tiene un costo de $12.

Taller de Soplado de Vidrio en Fredericksburg – Del 9 de octubre al 10 de enero. Aquí puede hacer su propio recuerdo. "Sopla tu propio adorno", bajo la guía de un soplador de vidrio, puede elegir sus colores y dar forma al vidrio fundido para crear un adorno navideño único. Abierto a mayores de ocho años, con descuentos para grupos.

Feria Comercial de Fredericksburg – 19 al 21 de diciembre. Una tradición de la región de Hill Country, la Feria Comercial de Fredericksburg reúne a más de 350 vendedores que ofrecen antigüedades, objetos de colección, ropa, joyería, comida y mucho más. Abierto viernes y sábado de 9 a.m. a 5 p.m. y domingo de 9 a.m. a 4 p.m. El pase de estacionamiento de $5 es válido para todo el fin de semana.

Mercado Artesanal de Redbud , 13 y 14 de diciembre. De regreso en Marktplatz, el Mercado Artesanal de Redbud es un mercado selecto que destaca a más de 50 artesanos de Texas especializados en artesanías finas, joyería, cerámica, trabajos en metal, fotografía y arte en vidrio. Música en vivo durante todo el fin de semana que complementa el ambiente festivo. Abierto sábado de 10 a.m. a 5 p.m. y domingo de 10 a.m. a 4 p.m.