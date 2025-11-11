martes 11  de  noviembre 2025
Fernando Pinilla redescubre el significado de la Navidad en nuevo libro

El hombre que no entendía la Navidad se suma a la obra que el caricaturista de Diario Las Américas y del diario venezolano El Nacional posee

El hombre que no entendía la Navidad, el nuevo libro del caricaturista venezolano Fernando Pinilla. &nbsp;

"El hombre que no entendía la Navidad", el nuevo libro del caricaturista venezolano Fernando Pinilla.  

Cortesía/Fernando Pinilla
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El caricaturista y escritor Fernando Pinilla, conocido en redes sociales como @fmpinilla, presenta el libro El hombre que no entendía la Navidad, un proyecto en el que aspira que los lectores redescubran el significado de la Navidad, y ya se encuentra disponible en su versión impresa e eBook Kindle en Amazon.

De esta manera, El hombre que no entendía la Navidad se suma a la obra que el caricaturista de Diario Las Américas y del diario venezolano El Nacional posee.

Asimismo, con esta publicación Pinilla reafirma su compromiso con la versatilidad del arte y la reflexión social a través del humor, la fantasía y la narrativa, que en esta ocasión representa en la literatura navideña clásica, llevando el mensaje al centro de esta festividad.

"Creo que es más importante que nunca entender el significado espiritual de la Navidad, sobre todo cuando vemos países en los que esta celebración comienza a perderse entre distintos temas de sus agendas. Es tiempo de mirar atrás y recordar que el centro de esta temporada es conmemorar el nacimiento de Jesús en familia, con amigos", comentó el autor.

Significado de la Navidad

Como parte del sentimiento de estas fechas y fiel a su estilo, Pinilla ofreció del 4 al 8 de noviembre la descarga gratuita del libro en formato eBook Kindle del libro.

Además, el autor sostiene que con este cuento busca: "alejarse de los relatos nuevos donde se pierde el foco de la celebración entre las decoraciones, regalos, los cuáles son parte de la temporada, más no el centro".

"Estamos en un mundo en el que cada día se pierden más la espiritualidad, la fe y estamos siendo bombardeados por antivalores, ataques frontales a nuestra fe cristiana en los que la Navidad se banaliza y se pierde, hoy es imperativo entender el significado de la Navidad y transmitirlo a más personas", comentó haciendo referencia a la importancia de rescatar que la magia navideña es el resultado de algo más grande.

El hombre que no entendía la Navidad es una historia amena y de fe con una profunda reflexión sobre el sentido real de estas fechas. Con su estilo ingenioso y humano, Pinilla invita al lector a reencontrarse con la empatía, la bondad y los valores que a menudo se pierden entre el consumismo y la rutina navideña.

