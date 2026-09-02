Miami recibe a la Dra. Bárbara Abate, experta en medicina integrativa y salud hormonal femenina

MIAMI.- La Dra. Bárbara Abate, médico especializada en medicina integrativa, salud hormonal y bienestar femenino, llega a Miami con el objetivo de compartir su conocimiento sobre salud integral, prevención y bienestar hormonal. Su visita busca abrir espacios de conversación para informar a la comunidad sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en etapas clave de su vida, especialmente después de los 35 años.

Con una trayectoria consolidada en el estudio de la salud femenina, la Dra. Abate se ha convertido en una referencia para mujeres que buscan respuestas más allá de tratamientos sintomáticos. Su enfoque clínico se basa en la evaluación de hormonas, marcadores inflamatorios, salud intestinal y hábitos circadianos, áreas que investigaciones del Sleep Research Society, NIMH y Journal of Dermatological Science han identificado como fundamentales para comprender el bienestar de la mujer moderna.

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Durante su estancia en Miami, la Dra. Abate abordará temas como la ansiedad femenina, el agotamiento crónico, los cambios hormonales antes de la menopausia, la relación entre piel y salud interna, y estrategias científicas para mejorar el sueño sin medicamentos.

“Las mujeres están enfrentando síntomas que no son emocionales, sino biológicos. Cuando intervenimos las causas raíz, la transformación es real y medible”, señala la especialista.

La Dra. Abate también presentará datos recientes sobre la prevalencia de fatiga persistente en las mujeres, una epidemia que -según el último estudio de Frontiers in Public Health- afecta un 40% más a las mujeres que a los hombres, así como la disminución de progesterona entre 20% y 30% después de los 35 años, cifras respaldadas por estudios del American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG).

Su objetivo es ofrecer claridad científica y herramientas prácticas que permitan a las mujeres comprender mejor su salud y tomar decisiones informadas.

Miami, como centro multicultural y punto de encuentro para la comunidad latina, se convierte en el escenario ideal para difundir este mensaje.

“Tu cuerpo no es un manual de instrucciones. Es una historia única” es la frase que mejor define su filosofía de trabajo.

Acerca de la Dra. Abate

Médico formada en México y licenciada como Physician Assistant en Puerto Rico, con un Máster en Medicina Funcional. Su práctica se centra en salud hormonal, metabolismo, con un enfoque integrativo que mira al cuerpo como un todo, no como una suma de síntomas.

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No cree en plantillas. Trabaja desde la bioindividualidad y se especializa en la salud hormonal femenina y en el acompañamiento en la menopausia. Sus tratamientos y planes son personalizados de acuerdo a la biología de cada paciente para que puedan ser sostenibles en el tiempo.

Salud funcional, bienestar integral y longevidad femenina son los pilares de su enfoque, que combina medicina basada en evidencia con estrategias preventivas que ayudan a las mujeres a tener el control de su cuerpo y recuperar su calidad de vida. Trabaja con un modelo basado en la integración de la nutrición, el manejo del estrés, la salud intestinal, el sueño y los hábitos sostenibles.

Además, es una vocera experta en temas de salud femenina, prevención, bienestar y educación médica para la comunidad.

Para mayor información sobre la Dra. Bárbara Abate y el trabajo que realiza, visite drabatebarbara.com y sus redes sociales @dra.abate