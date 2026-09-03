Diáspora venezolana en Miami se une para honrar a la Virgen del Valle con misa y serenata en Doral

CAPTURA DE PANTALLA/ Virgen del Valle. @virgendelvallemiami

La diáspora venezolana radicada en el sur de Florida se prepara para celebrar una de las festividades religiosas más representativas de su cultura en la Iglesia Católica. Este domingo 6 de septiembre de 2026, a las 4:00 p. m., la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Doral será la sede de la tradicional misa y serenata en honor a la Virgen del Valle, Patrona del Oriente de Venezuela.







El encuentro anual busca mantener vivas las raíces religiosas del país sudamericano en el exterior, sirviendo además como un espacio de integración generacional para transmitir estas tradiciones a las nuevas generaciones de venezolanos nacidos o criados fuera de sus fronteras. En este espacio, los feligreses podrán contemplar la réplica de la imagen de la "Vallita" elaborada por el artista plástico venezolano José Gregorio Valencia, pieza central de la conmemoración en Doral.

Al finalizar la liturgia, la celebración continuará con una tradicional serenata musical, recreando el ambiente festivo con el que habitualmente se le rinde homenaje cada septiembre en estados orientales como Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre y Monagas. Aunque la fecha litúrgica oficial es el 8 de septiembre, la comunidad adelantará la jornada al domingo para facilitar la asistencia de las familias. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virgen del Valle Miami Foundation (@virgendelvallemiami) Coordenadas del evento: Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe – Doral, Florida Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virgen del Valle Miami Foundation (@virgendelvallemiami)

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