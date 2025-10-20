Miss Universo Israel y Miss Universo Perú coincidieron en Miami antes de su viaje a Tailandia

MIAMI.- En un encuentro cargado de simpatía y elegancia, Melanie Shiraz, representante de Israel , y Karla Gacigalupo, de Perú , compartieron un momento especial en el sur de la Florida antes de partir rumbo a Tailandia , donde se celebrará la 74 edición del certamen Miss Universo .

La cita tuvo lugar el pasado sábado durante un cóctel privado que congregó a medios de comunicación, figuras del espectáculo y personalidades influyentes de la ciudad. la convocatoria fue organizada por William Duarte, director y productor de la plataforma Ricos y Famosos, quien estuvo a cargo de los detalles de una velada pensada para destacar la presencia de ambas candidatas.

En el marco del evento se llevó a cabo una conferencia de prensa, en la que las concursantes respondieron preguntas de los periodistas y ofrecieron declaraciones exclusivas. Ambas jóvenes mostraron gran entusiasmo por la experiencia que están a punto de vivir y agradecieron el apoyo recibido.

"Es un honor representar a Israel en una plataforma tan importante, y aún más compartir este momento con una compañera de otro país que también lleva con orgullo su bandera. Esta etapa es mucho más que un concurso; es una oportunidad para crecer y conectar con otras culturas", expresó Shiraz en conversación con Diario Las Américas.

Además de compartir su entusiasmo por representar a su país, también abordó temas más profundos durante la entrevista. Al preguntarle qué mensaje desea transmitir sobre las mujeres israelíes al mundo, señaló que ellas "son fuertes, resilientes y comprometidas con la construcción de un futuro más justo, tanto dentro como fuera de su nación". Asimismo, expresó su esperanza en que el escenario internacional permita continuar avanzando hacia el entendimiento y la paz. “Creo firmemente en el poder de la diplomacia y en el diálogo como camino hacia la estabilidad. Las mujeres, desde nuestros distintos roles, podemos ser puentes para ese cambio necesario en la región”, afirmó.

Durante la ocasión, las reinas de belleza interactuaron con los asistentes, posaron para las cámaras y se mostraron cercanas y espontáneas en todo momento. El ambiente fue cálido y cordial, propicio para el intercambio cultural y el fortalecimiento de vínculos entre las delegaciones.

"Con esta parada en Miami, ambas candidatas cierran una etapa de preparación en América antes de poner rumbo a Asia, donde comenzará oficialmente la competencia por la corona universal. Es un placer tenerlas con nosotros y que conozcan de primera mano cómo ha sido todo el proceso desde que fueron coronadas en sus países. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche especial", concluyó Duarte.