miércoles 22  de  octubre 2025
BELLEZA

Miss Universo Israel y Miss Universo Perú coincidieron en Miami antes de su viaje a Tailandia

Durante la velada, las reinas de belleza interactuaron con los asistentes, posaron para las cámaras y se mostraron cercanas y espontáneas en todo momento.

Melanie Shiraz, Miss Israel, y Karla Gacigalupo, Miss Perú, posan juntas durante su encuentro en Miami.

Melanie Shiraz, Miss Israel, y Karla Gacigalupo, Miss Perú, posan juntas durante su encuentro en Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Melanie Shiraz y Karla Gacigalupo, representantes de Israel y Perú, deslumbran en Miami en la antesala del Miss Universo.

Melanie Shiraz y Karla Gacigalupo, representantes de Israel y Perú, deslumbran en Miami en la antesala del Miss Universo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Embed


MIAMI.- En un encuentro cargado de simpatía y elegancia, Melanie Shiraz, representante de Israel, y Karla Gacigalupo, de Perú, compartieron un momento especial en el sur de la Florida antes de partir rumbo a Tailandia, donde se celebrará la 74 edición del certamen Miss Universo.

La cita tuvo lugar el pasado sábado durante un cóctel privado que congregó a medios de comunicación, figuras del espectáculo y personalidades influyentes de la ciudad. la convocatoria fue organizada por William Duarte, director y productor de la plataforma Ricos y Famosos, quien estuvo a cargo de los detalles de una velada pensada para destacar la presencia de ambas candidatas.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2021, la entonces candidata a la vicepresidencia de Perú, Dina Boluarte, se dirige a la prensa en la sede del Partido Perú Libre en Lima, durante la campaña electoral 
POLÍTICA

Juez rechaza segunda solicitud fiscal para prohibir salida de Perú a Dina Boluarte
Manifestantes con una bandera del manga One Piece se enfrentan a agentes de la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025. 
ALERTA

Presidente de Perú declara estado de emergencia en Lima por ola de violencia

En el marco del evento se llevó a cabo una conferencia de prensa, en la que las concursantes respondieron preguntas de los periodistas y ofrecieron declaraciones exclusivas. Ambas jóvenes mostraron gran entusiasmo por la experiencia que están a punto de vivir y agradecieron el apoyo recibido.

"Es un honor representar a Israel en una plataforma tan importante, y aún más compartir este momento con una compañera de otro país que también lleva con orgullo su bandera. Esta etapa es mucho más que un concurso; es una oportunidad para crecer y conectar con otras culturas", expresó Shiraz en conversación con Diario Las Américas.

Además de compartir su entusiasmo por representar a su país, también abordó temas más profundos durante la entrevista. Al preguntarle qué mensaje desea transmitir sobre las mujeres israelíes al mundo, señaló que ellas "son fuertes, resilientes y comprometidas con la construcción de un futuro más justo, tanto dentro como fuera de su nación". Asimismo, expresó su esperanza en que el escenario internacional permita continuar avanzando hacia el entendimiento y la paz. “Creo firmemente en el poder de la diplomacia y en el diálogo como camino hacia la estabilidad. Las mujeres, desde nuestros distintos roles, podemos ser puentes para ese cambio necesario en la región”, afirmó.

Durante la ocasión, las reinas de belleza interactuaron con los asistentes, posaron para las cámaras y se mostraron cercanas y espontáneas en todo momento. El ambiente fue cálido y cordial, propicio para el intercambio cultural y el fortalecimiento de vínculos entre las delegaciones.

"Con esta parada en Miami, ambas candidatas cierran una etapa de preparación en América antes de poner rumbo a Asia, donde comenzará oficialmente la competencia por la corona universal. Es un placer tenerlas con nosotros y que conozcan de primera mano cómo ha sido todo el proceso desde que fueron coronadas en sus países. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche especial", concluyó Duarte.

Temas
Te puede interesar

Ocho presidentes en nueve años: el costo histórico de la inestabilidad peruana

Karla Bacigalupo: la elegancia y determinación de Perú rumbo al Miss Universo

Constitucional de Perú ordena archivar investigación contra Keiko Fujimori

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La residencia del presidente Donald Trump, en Palm Beach, Florida.
MAR-A-LAGO

Blindan espacio aéreo sobre la residencia de Trump en Florida por razones de seguridad

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Las pitones, al igual que sus parientes cercanas las boas, son serpientes constrictoras, y por definición, no venenosas.
INVERSIÓN

DeSantis pide más fondos para controlar invasión de pitones en los Everglades

Te puede interesar

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Un cartel que alerta a los clientes sobre los beneficios de los cupones de alimentos de SNAP se exhibe en un supermercado de Brooklyn el 5 de diciembre de 2019 en la ciudad de Nueva York.  video
EEUU

SNAP en pausa para noviembre: Posible freno de ayuda alimentaria en Florida y otros estados