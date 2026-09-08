Mónica Mendoza presenta en Miami "El arte de no morir de dolor", una mirada al duelo y la pérdida

MIAMI.- La periodista y documentalista Mónica Mendoza presenta su libro El arte de no morir de dolor , una obra en la que aborda el duelo desde una perspectiva personal y profesional y plantea una reflexión sobre cómo convivir con las pérdidas que, en diferentes momentos, transforman la vida.

Publicado por HarperCollins Español, el libro está disponible desde el 8 de septiembre y su presentación oficial tendrá lugar el jueves 10 de septiembre en Books & Books, en Miami. Mendoza también participará en la Feria Internacional del Libro de Miami los días 21 y 22 de septiembre.

La muerte de un ser querido es quizás la expresión más reconocible del duelo, pero no la única. El final de una relación, una enfermedad, la infertilidad, la migración, la pérdida de un empleo, de un hogar, de una amistad o de un proyecto de vida pueden desencadenar procesos similares.

Ese amplio universo de pérdidas constituye el punto de partida de El arte de no morir de dolor, con el que Mendoza busca abrir una conversación sobre una experiencia universal que, pese a formar parte de la vida, continúa siendo difícil de abordar.

Aprender a vivir después de una pérdida

La autora parte de una contradicción frecuente en la sociedad contemporánea: mientras existen rituales y enseñanzas para celebrar los comienzos, pocas veces se ofrecen herramientas para enfrentar los finales.

Frente a la presión por "seguir adelante" o dejar atrás rápidamente una experiencia dolorosa, Mendoza propone entender el duelo como un proceso que necesita tiempo y que no responde necesariamente a un recorrido idéntico para todas las personas.

Periodista, documentalista, coach certificada en duelo y doula de la muerte, la autora recurre tanto a su propia experiencia como al acompañamiento de cientos de personas que han atravesado distintos tipos de pérdidas.

El volumen combina memorias, investigación, testimonios y herramientas prácticas con el propósito de acompañar al lector durante esos procesos.

"Descubrí que el dolor no desaparece porque dejamos de hablar de él. Empieza a transformarse cuando dejamos de atravesarlo solos", afirmó Mendoza.

El duelo más allá de la muerte

Uno de los planteamientos centrales del libro es que el duelo no debe entenderse necesariamente como una enfermedad que necesita ser curada ni como una etapa que deba superarse en un plazo determinado.

Mendoza lo presenta, en cambio, como una experiencia vinculada al amor y a los vínculos humanos, capaz de transformar a quien la atraviesa y de obligarlo a construir una nueva relación con aquello que perdió.

Desde esa perspectiva, El arte de no morir de dolor trasciende el tema de la muerte para detenerse también en aquellos finales que modifican la identidad, los afectos y los proyectos personales.

La propuesta de Mendoza no consiste en olvidar lo que se ha perdido, sino en explorar cómo es posible continuar viviendo con su ausencia y reconstruir un sentido de propósito.

El libro llega así a las librerías como una invitación a hablar abiertamente del duelo y a reconocer que el dolor forma parte de la experiencia humana, pero no tiene por qué representar el final de la historia.