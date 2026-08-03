lunes 3  de  agosto 2026
LITERATURA

Ataque ruso quema ocho millones de libros en Ucrania, denuncia editorial

No es la primera vez que Rusia ataca un importante centro editorial, lo que ha llevado a Kiev a acusar a Moscú de tomarlos específicamente como blanco

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.&nbsp;&nbsp;

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.  

Genya SAVILOV / AFP

KIEV.- Un bombardeo ruso contra un almacén en el noreste de Ucrania durante el fin de semana destruyó ocho millones de libros, según informó el lunes la editorial, que calificó al hecho como un ataque contra la cultura ucraniana.

No es la primera vez que Rusia ataca un importante centro editorial, lo que ha llevado a Kiev a acusar a Moscú de tomarlos específicamente como blanco.

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"Se trata de la mayor pérdida para la infraestructura editorial de Ucrania desde el inicio de la guerra a gran escala" en 2022, afirmó la editorial Ranok.

"Ataque a la educación"

Un reportero de la AFP vio el sábado cómo los bomberos luchaban por controlar el incendio en el almacén de Járkov, horas después de que Rusia lanzara un ataque con drones y misiles.

"Más de 8 millones de libros fueron destruidos en el incendio, entre ellos libros de texto para niños", señaló Ranok en un comunicado publicado en las redes sociales.

"El incendio sigue devorando. El enemigo está intentando destruir nuestra educación y nuestra cultura", añadió.

El director de la editorial, Viktor Kruglov, lo calificó de "ataque contra la educación y la cultura ucranianas".

Un bombardeo contra un almacén cercano a Kiev el mes pasado redujo a cenizas 800.000 libros, según informó la editorial, cuyo catálogo incluye obras de George Orwell y Barack Obama.

A lo largo de su invasión, Rusia ha atacado con frecuencia museos, galerías, estudios de cine, iglesias y otros lugares de importancia cultural en Ucrania.

FUENTE: AFP

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