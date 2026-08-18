martes 18  de  agosto 2026
REALEZA

Hermano de Diana de Gales anuncia nuevo libro sobre la princesa

Swan Song: Diana, My Sister se publicará en el Reino Unido y otros países el 22 de septiembre

La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio Liverpool de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.

La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio "Liverpool" de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.

AFP/Jacques Demarthon

LONDRES.- Charles Spencer, hermano de la difunta princesa Diana, reveló el martes que ha escrito un libro para "contar la verdad" sobre su hermana y su vida, coincidiendo con el 30.º aniversario de su muerte.

Spencer "narra la asombrosa historia de su vida con Diana y la trágica semana de su fallecimiento", declaró Penguin Random House en un comunicado, añadiendo que esta es "la primera vez que el conde Spencer habla abierta y extensamente sobre su hermana".

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Swan Song: Diana, My Sister se publicará en el Reino Unido y otros países el 22 de septiembre disy se traducirá a 12 idiomas.

"Con el 30.º aniversario de la trágica muerte de Diana a la vuelta de la esquina, he recibido una vez más una avalancha de solicitudes de entrevistas sobre mi hermana", dijo Spencer.

"Esto me ha convencido de plasmar mis pensamientos y recuerdos por escrito, de una vez por todas", afirmó, añadiendo que muchas opiniones se basaban en "falsedades que se han aceptado con el tiempo".

"Quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de una manera abiertamente positiva", añadió Spencer.

Recordado discurso

Tras la muerte de Diana en un accidente de coche en París en agosto de 1997, Spencer pronunció un emotivo discurso fúnebre en su funeral en la Abadía de Westminster, Londres, prometiendo velar siempre por sus dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique.

Treinta años después, Diana sigue siendo una figura icónica, pero Enrique y Guillermo, ahora heredero al trono británico, ya no se hablan debido a una profunda ruptura en la familia real.

Y el marido del que Diana se divorció es ahora el rey Carlos III del Reino Unido y está casado con su examante, la reina Camila.

"El objetivo de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano", dijo Spencer.

Relación con Enrique y Guillermo

Spencer, de 62 años, ha mantenido una estrecha relación con los dos príncipes, y según se informa, Enrique, su esposa Meghan y sus dos hijos pequeños visitaron la casa ancestral del conde en Althorp, en el centro de Inglaterra, a principios de julio, donde, según se dice, visitaron la tumba de Diana.

Spencer añadió que esperaba que su libro interesara a quienes aprecian su memoria y atrajera a quienes son demasiado jóvenes para recordarla en su apogeo.

Quería que los lectores se llevaran la impresión de quién era realmente: "un personaje único y dinámico, lleno de amor, carisma y dudas, que vivió la vida al máximo y dejó el mundo en un lugar mucho mejor"

El editor Daniel Bunyard afirmó que se trataba de "un libro de importancia histórica» que narra la «historia de una de las figuras más emblemáticas y culturalmente significativas del siglo XX".

FUENTE: AFP

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